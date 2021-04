Freude in Fallersleben: Es gibt jetzt 140 Stellplätze für Fahrräder am Bahnhof

Fallersleben

Fahrradparken am Bahnhof Fallersleben wird bald einfacher: Zusätzliche 140 Stellplätze entstehen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte; 34 auf der Nord- und 106 auf der Südseite. Das dürfte nicht nur Pendler und Pendlerinnen freuen, sondern auch alle Ortsratsmitglieder – denn alle Parteien fordern das schon lange.

Auch eine Überdachungen und ein zweiter Fahrradkäfig mit 24 Plätzen im Süden gehören laut Pressmitteilung der Stadt Wolfsburg mit zum Plan. Bisher gab es so eine sichere Fahrrad-Sammelgarage nur im Norden. Mithilfe des Förderprogramms „Bike & Ride-Offensive“ des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn sollen ansonsten vorwiegend Doppelstockparker aufgestellt werden. „Diese ermöglichen eine platz-effiziente Erweiterung der vorhandenen Anlagen“, erläutert Stadt-Pressesprecher Schmidt. Bisher gab es insgesamt 100 Stellplätze. Die neuen sollen unmittelbar um die Treppenaufgänge herum positioniert werden.

100.000 Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten liegen bei knapp 100 000 Euro, etwa 85 Prozent trägt der Bund. Auch der der Regionalverband Großraum Braunschweig beteiligt sich mit an der Finanzierung, deshalb liegt der Eigenanteil der Stadt Wolfsburg voraussichtlich nur bei gut 7 000 Euro.

„Das sind wunderbare Nachrichten für den Bahnhof Fallersleben“, freute sich SPD-Fraktionssprecher Eckehard Krebs. Die PUG rund um Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist versucht schon seit mehreren Jahren, ein Gesamtkonzept für den Radverkehr in Fallersleben durch wiederholte Anträge auf den Weg zu bringen. Auch CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting hatte erst vor Kurzem das Radwegenetz bemängelt und zum Handeln am Bahnhof gedrängt. Verschärft werde die Situation dort nämlich inzwischen nicht nur durch Corona, sondern auch durch die sich verändernden Arbeitszeitmodelle von Wolfsburger Firmen. Immer mehr Mitarbeiter arbeiteten mobil. „Müssen sie dann doch mal an ihren Arbeitsplatz, nutzen sie auch für Teilstrecken alternative Verkehrsmittel wie das Fahrrad“, vermutete die CDU in der Begründung ihres Antrags, mit dem sie wohl offene Türen eingerannt hat.

Von Andrea Müller-Kudelka