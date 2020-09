Almke/Fallersleben

Schluss, aus, vorbei – die Freibäder in Almke und Fallersleben beendeten den Bäderbetrieb am Sonntag. Zum Abschluss gab es dort noch einmal Kaffee und Kuchen für die Gäste. „Das ist eine schöne Tradition bei uns und ein Dankeschön an unsere treuen Stammgäste“, erklärte Jens Hortmeyer vom Stadtjugendring, der das Bad in Almke betreibt.

Weil die Zahl überschaubar ist, war nicht mit einem Menschenauflauf zu rechnen und die Aktion trotz Corona unbedenklich. Die Saison war auch im Almker Freibad anders als sonst. „Es war eine Sondersituation“, fasst Hortmeyer die vergangenen Monate zusammen.

Besucher haben sich vorbildlich an Corona-Regeln gehalten

Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln war er vor dem Saisonstart an Pfingsten zuerst skeptisch. Aber es lief gut. „Die Besucher haben sich vorbildlich an die Regeln gehalten“, lobt der Geschäftsführer des Stadtjugendrings. Deshalb blickt er optimistisch auf die nächste Saison – möglicherweise gibt es dann immer noch Corona und damit wieder Einschränkungen.

Noch ist die Besucherstatistik nicht ausgewertet, aber so viel stehe schon fest: „Das Freibad in Almke wird maximal 50 Prozent der üblichen Besucherzahl erreichen“, vermutet Jens Hortmeyer. Das liege an Corona und an dem nicht so heißen Sommer. Ein weiterer Grund war, dass auf dem benachbarten Jugendzeltplatz faktisch nichts los war. Von dort kommen immer viele Badegäste.

Hundebadetag im Freibad Almke kommt noch

Der Bäderbetrieb im Almker Freibad ist zwar nun vorbei, am Sonntag, 20. September, sind aber noch einmal die Vierbeiner dran: Von 10 bis 15 Uhr ist der beliebte Hunde-Badetag.

Das Fallersleber Freibad hingegen ist nun dicht. Am Sonntag war die letzte Möglichkeit zu schwimmen. Der Ortsrat hatte zum Abschluss Kaffee und Kuchen spendiert. Es kam ein bisschen Wehmut bei den Besuchern auf. „Ich bedauere es sehr, dass die Freibad-Saison schon wieder vorbei ist“, sagte Vera Hartwig. Jeden Tag drehte sie in den vergangenen Monaten ihre Bahnen im Becken. Vera Hartwig ist froh, dass das Fallersleber Bad trotz Corona Pfingsten seine Tore öffnete. Die Einschränkungen seien für sie kein Problem gewesen. „Alle Mitarbeiter haben ihr Bestes gegeben.“

Stadt verlängerte Freibad-Saison in Fallersleben

Die Stadt hatte noch ein Bonbon für die Schwimmer in Fallersleben: Sie verlängerte die Saison auf dem Windmühlenberg um zwei Wochen. „Darüber haben sich alle gefreut“, lobt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Sie hatte sich im Vorfeld dafür stark gemacht. Bärbel Weist ist selbst leidenschaftliche Schwimmerin und nutzte die Verlängerung tüchtig. Auch wenn das Wetter nicht mehr ganz so gut war.

Von Sylvia Telge