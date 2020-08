Almke

Besucherbegrenzungen auf maximal 360 Personen am Tag, der bisher eher durchwachsene Sommer und ein Kioskgeschäft, das in diesem Jahr mit Sicherheit rote Zahlen schreiben dürfte: Wo Gastronomen und Händler derzeit schier verzweifeln, lässt sich Daniel Montauro die Laune nicht verderben. Ehefrau Nicole als Inhaberin und Gatte Daniel betreiben den Kiosk im Freibad Almke, in normalen Sommern stark frequentierter Anlaufpunkt für hunderte Gäste. Derzeit aber sind die Tische nur spärlich besetzt. Und die Kasse klingelt selten.

„Wir werfen doch nicht die Flinte ins Korn“, weist Daniel Montauro jeden Gedanken an eine temporäre Schließung des Kiosks zurück, auch wenn zwischen Aufwand und Ertrag eine gewaltige Diskrepanz zu sehen ist. Man müsse eben auch magere Jahre meistern können.

Zudem strebt das Kiosk-Ehepaar einen neuen Treuerekord an. Seit vier Jahren seien sie mittlerweile Pächter in Almke. Nun wollen sie mindestens solange aushalten, wie es bisher noch keiner ihrer Vorgänger geschafft hat. Daniel Montauro: „Und schließlich tun wir das ganze auch für Almke.“

Während der Kioksbetrieb lahmt, hat das Ehepaar an der Einlasskasse mehr zu tun, als in den Vorjahren. Es gilt, ausschließlich Einzelkarten an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Traditionsgemäß hatte das Freibad Almke zuvor überwiegend Stammkunden als Gäste. „Da wurden immerhin rund 500 Jahreskarten ausgegeben“, so Geschäftsführer Jens Hortmeyer vom Stadtjugendring.

Jugendzeltplatz in Almke : Schließung kann nicht mehr kompensiert werden

Hochtrabende Einkommenspläne hat der Stadtjugendring übrigens auch in Sachen des benachbarten Jugendzeltplatzes zu den Akten gelegt. Jens Hortmeyer geht nicht davon aus, dass man die Schließung der vergangenen Monate noch kompensieren kann. Kurzfristig rechnet man aktuell kaum noch mit nennenswerten Anmeldungen. Das wird sich sicher negativ in der Buchhaltung niederschlagen. Das bisherige Minus von 30 bis 40 Prozent Besucherzahl dürfte sich auf einen Minderertrag von 65- bis 85 000 Euro in 2020 summieren. Mittlerweile ist der Jugendzeltplatz allerdings wieder für Gäste geöffnet.

