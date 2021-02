Viele schöne Bilder hatte Boris Baschin beim jüngsten Wintereinbruch für die Online-Schnee-Galerie unserer Zeitung gemacht – aber selbst ein WAZ-Fotograf kann nicht überall sein, bevor es wieder taut. Wir sind neugierig auf die Kunstwerke unserer Leserinnen und Leser: Haben auch sie besonders schöne oder witzige Männer, Frauen, Tiere und Burgen aus Schnee gebaut und geknipst? Oder vielleicht planen Sie das ja für dieses Wochenende? Schneien soll es schließlich wieder. Wir freuen uns auf viele Bilder per E-Mail an redaktion@waz-online.de, die wir im Internet veröffentlichen dürfen. Gern vermelden wir auch, wer die Kamera zückte, wer kreativ war oder – falls das unbekannt ist – wo Spaziergänger die Skulptur vielleicht sogar noch finden können, um sie in Natura zu begutachten.