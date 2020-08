Fallersleben

Nach einer gefährlichen Fluchtfahrt hat die Polizei bei Ehmen einen Autodieb festgenommen. Der Mann stahl in der Nacht zu Mittwoch einen Audi mit Anhänger samt dem darauf befindlichen Jetski. Als sich der Eigentümer ihm in den Weg stellte, überfuhr ihn der Täter um Haaresbreite und verunglückte dann mit dem Gespann auf der K 73 zwischen Ehmen und Wettmershagen. Wenig später klickten die Handschellen.

Als sich der Besitzer des Audis in den Weg stellt, gibt der Autodieb Gas

Der Notruf ging um 0.14 Uhr bei der Polizei ein. In der Straße Rotekampweg wurde der Audi samt Anhänger gestohlen. Der Besitzer hatte den Diebstahl bemerkt und versuchte noch, sich dem Täter in den Weg zu stellen. Dieser fuhr jedoch auf den Geschädigten zu. „Als dieser versuchte, sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite zu retten, wurde er vom flüchtigen Fahrzeug touchiert und leicht verletzt“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge.

Auf seiner Flucht rammte der Fahrzeugdieb mit dem gestohlenen Audi noch einen Straßenbaum, was ihn aber nicht stoppte. Die Flucht führte weiter über die K 73 von Ehmen in Richtung Wettmershagen. Doch hinter dem Ortsausgang Ehmen kam der Dieb mit dem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, touchiert einen Baum und verlor den Anhänger. Der Jetski schleuderte auf ein Feld, der Audi prallte gegen einen Baum. Der Täter blieb nahezu unverletzt und flüchtete zu Fuß weiter.

Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und nahm den mutmaßlichen Täter auf der Kreuzung zur L 321 fest. Aussehen und Bekleidung passten zur Beschreibung des Täters. Weil der 29-Jährige nach Alkohol roch, wurde ihm im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Bei der Fahrt dorthin und im Krankenhaus wehrte sich der junge Mann, trat um sich und versuchte, die Polizisten zu verletzen. Er kam ins Gewahrsam der Polizei und soll noch am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

