Fallersleben

Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine kennt in Wolfsburg keine Grenzen. Seit Mittwoch wohnt eine fünfköpfige Familie aus der Region Rivne nahe der polnischen Grenze im Hotel „Am Spieker“ in Fallersleben. 

Hotelier Manuel Gehrmann erzählt im Gespräch mit der WAZ, dass er die Familie gerne unterstützt. „Ich sehe es zum einen als meine Bürgerpflicht an, Menschen in Not zu helfen. Und zudem sind meine Großeltern als Vertriebene gekommen“, erzählt Gehrmann.

Familie aus der Ukraine ist in Wolfsburg angekommen

Die fünfköpfige Familie ist dankbar für die Hilfsbereitschaft. Sie sprechen kein Deutsch, deshalb übersetzt Erna Wert aus Ehmen. Wert ist in Kasachstan geboren und hat zwei Jahre in Russland gelebt. Seit 1993 ist sie in Wolfsburg. „Ich helfe gerne, da ich als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen bin und so die Probleme der Neuankömmlinge kenne“, sagt die 41-Jährige.

Wolfsburg demonstriert gegen den Krieg: In Velstove hängt ein Banner und am Montag findet eine Friedens-Demo auf dem Rathausvorplatz statt. Quelle: Britta Schulze

Die ukrainische Familie ist im Gespräch zurückhaltend, sie möchten auch ihre Vor- und Nachnamen nicht verraten. Die 38-jährige Mutter berichtet, dass sie ungeplant geflüchtet seien, zuvor hätten sie einige Tage im Keller gelebt. „Wir haben kaum geschlafen und viel geweint“, sagt sie. Mutter, Vater (38) und die Kinder im Alter von 3, 13 und 15 Jahren seien vier Stunden mit dem Auto in der Ukraine unterwegs gewesen. „An der Grenze mussten wir zwölf Stunden warten und sind dann über Polen nach Wolfsburg gefahren. Wir sind im Moment sehr, sehr glücklich“, betont die Ukrainerin.

„Frieden für die Menschen in der Ukraine“

Die Familie erhält im Hotel Frühstück und im Brauhaus Fallersleben können sie Mittag- und Abendessen bekommen, wenn sie es möchten. Manuel Gehrmann hat noch einen Kinderwagen für den Dreijährigen organisiert, so kann die Familie besser unterwegs sein. „Wir gehen viel spazieren und zum Spielplatz in der Nähe. Und natürlich halten wir den Kontakt zu unseren Verwandten und Freunden“, erzählt die Mutter. Für die Unterstützung in Wolfsburg möchte sich die Familie „recht herzlich bedanken“. Und ihr sehnlichster Wunsch: Frieden für die Menschen in der Ukraine.

T-Shirts in den Farben der ukrainischen Flagge: Kinder und Jugendliche aus Wolfsburg bemalten 250 T-Shirts für die Kundgebung am Montag. Quelle: Reinhold Wagner

Der Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten und Demokratinnen ruft am Montag, 7. März, um 17.30 Uhr zur Kundgebung auf dem Rathausvorplatz auf. Die Probsteijugend Vorsfelde beteiligt sich an der Friedens-Demo und gestaltete dafür 250 T-Shirts in den Farben der ukrainischen Flagge, die bei der Kundgebung verteilt werden.

Von Manfred Wille