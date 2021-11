Fallersleben

Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung gehen auf das Konto von Unbekannten, die in der Thomas-Mann-Straße in Fallersleben zwischen dem 9. und 13. November gleich mehrere Male über einen Zaun auf ein Privatgrundstück gestiegen waren. Auf dem Grundstück befand sich ein Gartenteich mit mehreren kapitalen Spiegelkarpfen und Hechten – sie wurden zum Teil gestohlen, zum Teil vor Ort getötet. Den entstandenen Schaden beziffert der Besitzer auf 10 500 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Teure Fische Der Wert eines Fisches hängt von seinem Alter, seiner Art und seiner Größe ab – und davon, ob er als Zuchttier oder als Speisefisch verkauft wird. Japanische Koi-Karpfen zum Beispiel, die als Zierfische gehandelt werden und auffällig menschenbezogen sind, kosten im Durchschnitt 5000 Euro pro verkauftem Exemplar. Der bisher teuerste Speise-Fisch der Welt wurde laut Berichten in mehreren Medien 2013 bei einer Auktion in Tokio für umgerechnet 1,4 Millionen Euro ersteigert – von einem Sushi-Restaurant. Es handelte sich um einen 222 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch. Ein Kilo Karpfen kostet auf dem Markt zur Zeit etwa 11 Euro (filetiert 19 Euro), ein Kilo Hecht 14 Euro (filetiert 22 Euro). Hechte wachsen ihr Leben lang. Ein mehr als ein Meter langes Tier ist vermutlich älter als 30 Jahre und kann etwa 20 Kilogramm wiegen. Spiegelkarpfen wiegen bei mehr als einem Meter länge rund 30 Kilogramm. Der älteste Koi-Karpfen der Welt trug den Namen Hanako und war bei seinem Tod 1977 angeblich 266 Jahre alt. Hanako war übrigens eine Sie.

Zum Motiv könne man noch nichts Genaueres sagen, so Polizeisprecher Thomas Figge. Laut den bisherigen Ermittlungen waren die Täter jedenfalls an mindestens drei Tagen auf dem Gelände aktiv, jedes Mal zwischen 20 Uhr am Abend und 11 Uhr am Vormittag.

Möglicherweise witterten die Unbekannten einfach eine günstige Gelegenheit. Der Hausbesitzer hatte nämlich – um seinen Gartenteich zu reinigen – den Fischbesatz in mehrere große Becken umgelagert. Angeln war also nicht notwendig.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Tatbeteiligten über einen Zaun auf das Grundstück. An einem Tag wurden die Sauerstoffpumpen in einem der Becken vom Strom getrennt, so dass sieben Spiegelkarpfen erstickten. In der Nacht vom 10. auf den 11. November wurden dann sechs Hechte aus einem Becken entwendet. Zwischen dem 12. und 13. November wurden zwei weitere Hechte zu Opfern: Ein Tier wurde getötet, der andere Fisch lag noch lebend neben dem Becken und konnte gerettet werden.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu den Taten geben können. Möglicherweise wurden Hechte in der letzten Zeit zum Verkauf angeboten, oder Zeugen sind verdächtige Personen in dieser Zeit aufgefallen. Hinweise gehen an die Polizeistation in Fallersleben oder werden unter der Rufnummer 05361/46460 in der Zentrale Wolfsburg entgegen genommen.

Von Andrea Müller-Kudelka