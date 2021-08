Ehmen

Dem Vorstand des Feuerwehrverbandes Wolfsburg, den Ehrengästen und nicht zuletzt den 94 Delegierten aus 20 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Berufs- und der Werksfeuerwehr waren Zuversicht und eine gewisse Erleichterung deutlich anzumerken: Nach Monaten gravierender Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war es am Sonnabend erstmalig wieder möglich, eine Delegiertenversammlung mit persönlicher Anwesenheit durchzuführen. Die große Fahrzeughalle des Feuerwehrhaus Ehmen war dazu coronagerecht hergerichtet worden.

Immerhin galt es, Bilanz des Jahres 2020 und der ersten Monate 2021 zu ziehen, überfällige Ehrungen nachzuholen und nicht zuletzt neue Vorstandsmitglieder zu wählen. In Berichten, Ansprachen und Grußworten allerdings wurde deutlich, dass vor allem die Ortsfeuerwehren unter den verhinderten persönlichen Kontakten zwar gelitten hätten, man aber versucht habe, das beste aus der außergewöhnlichen Situation zu machen. „Es war keine einfache Zeit“, so sagte Verbandsvorsitzender Helmut von Hausen in seiner Begrüßungsansprache zur 50. Delegiertenversammlung.

Mohrs: „Es ist aller Ehren wert, was in den letzten Monaten geleistet worden ist“

Auf künftig „normale Verhältnisse“ hoffte dann auch in einem Grußwort Bürgermeister Günter Lach, der die gute Zusammenarbeit von Freiwilligen sowie der Berufs- und der Werkfeuerwehr würdigte. Obwohl die Kameradschaftspflege cororna-bedingt ein wenig auf der Strecke geblieben sei, haben doch Aktive und Förderer ihren Wehren die Treue gehalten. Ähnlich äußerte sich SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs: „Es ist aller Ehren wert, was in den letzten Monaten geleistet worden ist“, sagte er.

Treffen des Feuerwehrverbands: Günter Lach sprach zu den Delegierten. Quelle: Burhard Heuer

Zumal man in Gebieten der Hochwasserkatastrophen schmerzhaft habe erfahren müssen, wie wichtig ein gut funktionierender Brand- und Katastrophenschutz sei. In diesem Zusammenhang ermutigte SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer die Wehren, ihre Wünsche der Politik vorzubringen. „Wir sind auf ihrer Seite“, sagte sie.

Im Video: Jürgen Ehlers spricht auf der 50. Delegiertenversammlung

Anforderungen an Feuerwehr steigen wegen des Klimawandels

Auf steigende Anforderungen durch den Klimawandel ging der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Olaf Kapke, ein. „Die Katastrophen werden zunehmen“, betonte er. Umso wichtiger sei eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Regierungsbrandmeister Jürgen Ehlers unterstrich, dass die Einsatzbereitschaft der Wehren in der Pandemie nicht gelitten habe, was unter anderem bei einem Großbrandeinsatz in der Fallersleber Bahnhofstraße unter Beweis gestellt worden sei.

Ehrungen beim Feuerwehrverband unter Einhaltung der Corona-Regeln Quelle: Burkhard Heuer

Großen Raum nahmen dann die Berichte beispielsweise über Ausbildung, Jugendarbeit, Altersabteilung, Brandschutzerziehung und Städtepartnerschaften ein. Wie ein roter Faden zog sich durch alle Bilanzen die Hoffnung, dass man bald zum normalen Dienst- und Ausbildungsbetrieb zurückkehren möge. Die anstehenden Wahlen in offener Abstimmung hingegen verliefen schnell, reibungslos und nahezu komplett mit einstimmigen Voten für die jeweiligen Amtsträgervorschläge.

So wurde der amtierende neue Stadtbrandmeister Jörg Deuter als Nachfolger von Helmut von Hausen auch zum Vorsitzenden des Feuerwehrverbandes gewählt. Sein Stellvertreter für die Belange der Freiwilligen Feuerwehren ist Martin Jerabek, ebenfalls Stellvertreter und Vertreter der Werksfeuerwehr ist Hans-Günther Nieper. Neu im Vorstand ist Daniel Baumann als Nachfolger von Gerold Kleinöder als Leiter des Arbeitskreises Städtepartnerschaften. Neuer Schriftführer wurde Joachim Dömland.

Von Burkhard Heuer