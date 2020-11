Fallersleben

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr: In Fallersleben pumpten die Helfer am Sonntag den Keller eines leerstehenden Gebäudes leer. Das Wasser stand rund einen Meter hoch, wie Jürgen Koch, Sprecher der Feuerwehr Fallersleben, berichtet.

Durch ein defektes Wasserrohr im Keller eines leerstehenden Gebäudes in der Straße Am Neuen Tor drang ungehindert Wasser in die Räume ein. Die Eigentümerin des Gebäudes war am Nachmittag eher zufällig im Gebäude und entdeckte den Schaden. Aufgrund der Wasserhöhe, das Wasser im Keller stand etwa einen Meter hoch, rief sie die Feuerwehr.

So lief der Einsatz in Fallersleben

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde um 13.52 Uhr durch die integrierte Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt alarmiert. Insgesamt acht Einsatzkräfte unter der Leitung von Gruppenführer Daniel Tegtmann rückten mit zwei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Mit zwei Tauchpumpen wurde der Keller zunächst leer gepumpt, danach wurden Wassersauger eingesetzt.

Außerdem wurde der Haupthahn der Wasserversorgung abgestellt. Der Einsatz dauerte rund 2,5 Stunden.

Von der Redaktion