Im Hoffmannsaal wird gefeiert wie in Las Vegas

Der traditionsreiche Hoffmannsaal in Fallersleben verwwandelte sich Samstagnacht in ein glitzerndes Casino. Es wurde allerdings nicht gezockt, sondern kräftig gefeiert. Anlass war der Feuerwehrball der Fallersleber Ortswehr – eines der Highlights im Veranstaltungskalender der Hoffmannstadt. Auch dieses Mal wurde der Ball seinem Ruf als äußerst beliebte Party gerecht: Über 200 Gäste feierten in schicker Abengarderobe bis in die frühen Morgenstunden.

Ein Ball mit Erfolgsgeschichte

Während immer mehr klassische Vereinsbälle aus mangelnder Beteiligung nach und nach die Segel streichen, kann davon beim Fallersleber Feuerwehrball keine Rede sein. Am Samstag wurde die mittlerweile 61. Auflage gefeiert. „Wir haben viele Gäste, die schon seit vielen Jahren immer wieder kommen“, berichtet Franz Amberger, der mit seinem Team für die Organsiation verantwortlich ist. Unter den Gästen finden sich dabei nicht bloß Angehörige der Feuerwehr. „Der Ball ist für alle offen“, erklärt Amberger. Das Publikum dementsprechend gemischt, auch was das Alter angeht.

Deko in Eigenregie

Ein Erfolgsgeheimnis der Veranstaltung: Die Fallersleber Wehr ruht sich nicht auf vergangenen Erfolgen aus und lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen – und das jeweilige Motto nimmt man ernst. „15 Leute haben über Wochen an dem Aufbau der Deko gearbeitet, immer ein paar Stunden nach Feierabend“, berichtet Amberger. Das hat sich gelohnt: Überdimensionale Würfel und Pokerkarten, Logos berühmter Las Vegas-Casinos, ein beleuchtete Sektpyramide – wenn die Gäste den Festsaal durch einen ebenfalls selbst gebauten Tunnel betraten, wähnten sie sich in „ Sin City“.

Dabei sei bei vergangenen Veranstaltungen sogar noch mehr möglich gewesen. Da wurden ganze Bühnenbilder gewerkelt und gemalt. „Jetzt nach dem Renivierung des Saals können wir uns nicht mehr ganz so austoben“, sagte Amberger.

Party bis in die Morgenstunden

Dem Spaß und der guten Laune tat das keinen Abbruch. Die Gäste tanzten ausgiebig zur Musik der „ Torsten Drewes Band“, die zum ersten Mal mit von der Partie war. Bis 1 Uhr ertönte die Live-Musik. Schluss war dann aber noch lange nicht. Zu Hits vom Plattenteller wurde die Nacht zum Tag gemacht.

