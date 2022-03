Wolfsburg

Die Stürme der vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig die Freiwilligen Feuerwehren waren und sind. Im gesamten Stadtgebiet waren die Männer und Frauen unterwegs, um Gefahrenstellen zu beseitigen. Diese Lagen zeigten auch, wie wichtig eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen den Wehren ist. Und die wird im Süden Wolfsburgs jetzt verstärkt. Der Löschzug Süd übernimmt eine Vorreiterrolle.

Über 800 ehrenamtliche Feuerwehrleute gibt es laut aktueller Statistik in Wolfsburg. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind die Freiwilligen in den 20 Ortsfeuerwehren zur Stelle. Um das Ganze besser zu verwalten zu können, sind die Feuerwehren in mehrere sogenannte Löschzüge aufgeteilt.

Sieben Stück sind es, denn neben den drei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, in der Hoffmannstadt Fallersleben und in der Eberstadt Vorsfelde werden die anderen Ortschaften nach den Himmelsrichtungen zusammengefasst. Der Löschzug Süd will seine ohnehin seit Jahren gute Zusammenarbeit ausbauen – und hat Christian Maseberg, Ortsbrandmeister Barnstorf, und Maurica Grassau (Heiligendorf) ein Löschzugsprecher-Team ernannt. „Wir möchten unsere Kompetenzen bündeln“, betont Sebastian Gradtke, Zugführer der FF Heiligendorf.

Feuerwehr: Mehr gemeinsame Übungen und Ausbildungen

Die Feuerwehren Barnstorf, Hattorf, Heiligendorf und Neindorf freuen sich dabei besonders aufs Ende der Pandemie. „Wir möchten mehr gemeinsame Übungen und Ausbildungen absolvieren – und wir möchten natürlich auch neue Mitglieder werben“, so Gradtke weiter. So wurde für den 18. März eine Ausbilderbesprechung für die interne und übergreifende Aus- und Weiterbildung geplant. Die speziell für den Gebäudebrand im Innenangriff notwendigen Führer der über 50 Atemschutz-Geräteträger und -trägerinnen treffen sich separat genauso wie die jeweiligen Vertreter von Kinder- und Jugendfeuerwehr. „Es ist ein Auftakt, ein Neustart einer seit Jahrzehnten gelebten Struktur“, so Maurice Grassau.

Wolfsburg: Löschzug Süd hat elf Einsatzfahrzeuge

Insgesamt stehen in den Feuerwehrhäusern der vier Ortsfeuerwehren elf Einsatzfahrzeuge und von den knapp 150 Feuerwehrfrauen und -männern haben über ein Drittel einen speziellen Lkw-Führerschein.

„Die Zahlen sind sehr gut, aber natürlich wollen wir stetig dran bleiben, diese zu halten und auszubauen. Gemeinsam sind wir da noch stärker, damit weiterhin jederzeit Ehrenamtliche neben Beruf und Familie zu Hilfe eilen, wenn es notwendig ist,“ so Grassau ergänzend.

