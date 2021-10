Feuerwehr Fallersleben: „Save-the-date“-Party statt Schlachtefrühstück

Fallersleben

Traditionell findet am letzten Sonntag im Oktober der Schlachtefrühschoppen des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Fallersleben statt. Nach dem Erfolg des Schlachtefrühstücks „to-Go“ im letzten Jahr war für 2021 eine Rückkehr zum alten Format geplant. Doch leider lassen die aktuell geltenden Corona-Regeln für die Feuerwehr noch keine großen Veranstaltungen im Feuerwehrhaus zu, bedauert der Festausschuss.

Aus diesem Grund hat sich das Team um den Vorsitzenden Franz-Martin Amberger entschlossen, eine Alternative anzubieten: Der Schlachtefrühschoppen wird am 31. Oktober als „Save-the-date“-Party auf dem Hof des Feuerwehrhauses stattfinden. „Eine zweite „to-Go“-Veranstaltung vor dem heimischen Bildschirm wie im letzten Jahr macht aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger sonst in Restaurants und Gaststätten unter Einhaltung der Corona-Regeln frei bewegen können“, erklärt der Festausschuss-Vorsitzende.

Beim Frühschoppen gilt 2G-Regel

2018 gab es schon einmal eine „Save-the-date-Party“: Weil der Hoffmannhaussaal saniert wurde und der traditionelle Feuerwehrball deshalb dort nicht stattfinden konnte. Die Open-air-Party kam gut an.

Für den Frühschoppen, der am Sonntag, 31. Oktober, von 10 bis 14 Uhr stattfindet, gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Personen beschränkt. Karten können ausschließlich im Vorverkauf für 20 Euro pro Person am Montag und Dienstag, 25. und 26. Oktober, von 18 bis 20 Uhr am Feuerwehrhaus Fallersleben, Hofekamp 6, gekauft werden. Eventuelle Restkarten werden dann bis zum 29. Oktober ausschließlich online über die Homepage der Feuerwehr unter www.feuerwehr-fallersleben.de angeboten. Im Preis enthalten sind Leberkäse und Bratwurst im Brötchen sowie Getränke.

Einlasskontrolle bei der Veranstaltung

Am Veranstaltungstag erfolgt eine Einlasskontrolle. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über die Luca-App oder in Papierform, wenn die App nicht vorhanden ist. Die Veranstaltung selbst findet im Freien statt. Bei Regen ist ein Ausweichen in die Fahrzeughalle geplant, allerdings bleiben die Tore während der gesamten Veranstaltungsdauer geöffnet. Die Besucher werden daher gebeten, auf wetterfeste Kleidung zu achten.

„Da uns die Corona-Regelungen für die Feuerwehr momentan nur wenig Spielraum lassen, haben wir uns eine Alternative überlegt. Wir wünschen uns viele Gäste und hoffen natürlich, dass das Wetter auch mitspielt“, so Amberger.

Von der Redaktion