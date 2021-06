Sülfeld

Feueralarm: In den frühen Morgenstunden, gegen 1.55 Uhr am Donnerstag, rückte die Sülfelder Ortsfeuerwehr in die Straße „Vor dem Busch“ aus. Dort brannte ein E-Roller. Ein Löschtrupp entfernte den Akku des E-Rollers und kühlte diesen weiter ab. Ein Ausbreiten der Flammen auf eine nahe Hecke konnte verhindert werden.

Anwohner waren durch laut zischende Geräusche auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr gerufen. Ein Nachbar hatte bereits vor Eintreffen der ausgebildeten Ehrenamtlichen versucht, das Gefährt mit einem Pulverlöscher zu löschen. Er wurde wegen möglicher Verletzungen oder Schädigung der Atemwege vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, da auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

„Drücken wir mal die Daumen, dass das nur Zufall war“: Jan Freiberg, stellvertretender Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Sülfeld zum jüngsten Brand in der Straße „Vor dem Busch“. Quelle: privat

„Der Roller stand direkt an der Hecke des Grundstücks, auf dem es bereits mehrfach gebrannt hat“, bestätigt Jan Freiberg, stellvertretender Ortsbrandmeister, auf Nachfrage. „Drücken wir mal die Daumen, dass das nur ein unglücklicher Zufall war.“ Direkt hinter der Hecke liegen eine Garage und ein Carport mit Schuppen, die bereits Mitte März gebrannt hatten. Eine Familie aus der Straße erzählte der WAZ, sie würde seit Jahren von Unbekannten schikaniert.

Von Andrea Müller-Kudelka