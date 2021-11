Fallersleben

Terrassenmöbel standen in der Nacht zum Mittwoch in Fallersleben in Flammen. Die Ortsfeuerwehr rückte gegen 3.23 Uhr zu der Hochparterre-Wohnung in der Straße Lange Stücke aus. Der Mieter hatte das Feuer auf seinem Balkon bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sie will klären, warum die Terrassenmöbel, die auf dem Balkon der Wohnung standen, in Brand geraten sind. „Außerdem suchen wir Zeugen, die etwas beobachtet haben“, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge. Das ist der Sachverhalt: Verschiedene Möbel, ein Gasgrill, eine Markise und eine Kunststofftruhe gerieten in Brand. Durch das Feuer wurden außerdem Hauswand, Fenster sowie die Terrassentür beschädigt. „Insgesamt dürfte sich der Schaden im vierstelligen Bereich belaufen“, so Figge.

Polizei beschlagnahmt Brandort

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Tel. 05361/4646-0.

Die Fallersleber Feuerwehr rückte mit dem Löschzug und insgesamt 21 Einsatzkräften unter Leitung von Ortsbrandmeister Jens Heyder zu dem Wohnhaus aus. Hinzu kam ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr.

Mieter löscht den Brand

Während die Einsatzkräfte noch auf der Anfahrt waren, konnte der Mieter das Feuer löschen. Die Feuerwehr kontrollierte anschließend die Brandstelle mit der Wärmebildkamera, um mögliche versteckte Glutnester zu finden. „Weitere Maßnahmen waren nicht mehr erforderlich“, so die Feuerwehr.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mieter bei seinen Löschmaßnahmen Rauch eingeatmet hat, wurde er vorsichtshalber dem Rettungsdienst übergeben. Die Ehefrau und ein Kind waren zum Zeitpunkt des Brandes ebenfalls in der Wohnung. Sie blieben zum Glück unverletzt.

