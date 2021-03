Fallersleben

Handy, Portemonnaie, Computer, Familienalben? Was nimmt man mit, wenn das Haus brennt und man nur wenige Sekunden hat? Vor dieser Frage standen im Januar die Bewohner des Fallersleber Fachwerkhauses in der Bahnhofsstraße, das eines Nachts Ende Januar in Flammen stand. Inzwischen stehen alle wieder fest im Leben, auch dank zahlreicher Spenden.

„Es war total unreal“, erinnert sich ein 21-Jähriger. „In einem Moment schliefen wir noch und im nächsten standen wir vor dem brennenden Haus und ich dachte nur: Wohin gehe ich denn jetzt?“

„Ich habe nur noch schnell das Tablet meiner Freundin eingesteckt“

In dem Brand hat der Fallersleber fast alles verloren. „Ich habe nur noch schnell das Tablet meiner Freundin eingesteckt, damit sie weiter zur Schule gehen kann, denn dort waren alle ihre Daten und Dateien drauf.“

Zurück blieben alle anderen persönlichen Gegenstände, Kleidung und Möbel. Für den jungen Mann ging es zunächst für eine Nacht in die Obdachlosenunterkunft, dann in eine möblierte Gastwohnung der Neuland – nun hat er eine eigene neue Ein-Zimmer-Wohnung bezogen.

Die Flammen schlugen meterhoch damals. Die Feuerwehr löschte die ganze Nacht und bis zum nächsten Nachmittag. Quelle: Aktuell24

Vom Teelöffel bis zur Wanduhr: Alles muss neu her

Inzwischen hat er außerdem das Meiste an Hab und Gut ersetzt, was den Flammen zum Opfer gefallen war. Sehr geholfen haben die vielen Spenden, die Wolfsburger auf verschiedenen Wegen gesammelt haben. „Fast alles ist für Möbel draufgegangen, obwohl ich auch vieles geschenkt bekommen habe“, berichtet er. Außerdem musste jede Menge Kleinkram wieder her, alles vom Teelöffel bis zur Wanduhr.

Ähnlich geht es auch seinem Wohnungsnachbar Daniel Hennig. Der 36-Jährige wohnt noch in einer teilmöblierten Übergangswohnung, hat sich eine eigene Waschmaschine angeschafft und will von den Spenden, die er noch jetzt bekommt, einen Schlafzimmerschrank kaufen.

Mehrere Menschen verloren ihr komplettes Hab und Gut bei dem Feuer in Bahnhofsstraße. Quelle: Roland Hermstein

Nach und nach füllt sich der Kleiderschrank wieder

Die Nachbarn Giuseppe Maria (42) und Federico Suella (39) sind als Übergangslösung gemeinsam in eine Wohnung gezogen und statten nach und nach ihre Garderobe wieder aus, Suella liebäugelt außerdem mit einem anständigen Handy, da er seit dem Brand nur ein veraltetes Gerät benutzt.

Die größte Herausforderung aber, da sind sie sich alle einig, liegt im Wiederbeschaffen der persönlichen Dokumente. Wie lässt sich ein Führerschein neu beantragen, wenn auch der Perso nicht mehr da ist? Wie lautete bloß die eigene IBAN? Und wo bekommt man eine Geburtsurkunde her, um überhaupt wieder loslegen zu können mit neuen Dokumenten?

Solidarität in Fallersleben: Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, Hans-Dieter Wochele und Wolfgang Laufer vom Lions-Club (hinten v.l.n.r.) haben sich für die Opfer des Brands engagiert. Quelle: Britta Schulze

Wie zermürbend das Wiederbeschaffen sein kann, weiß auch Wolfgang Laufer vom Lions-Club „Hoffmann von Fallersleben“: „Ich wurde in Paris mal ausgenommen. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis ich alles wieder beisammen hatte, das ist ein unglaublicher Aufwand.“

Die Lions und Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hatten sich für die Brandopfer engagiert und zu Spenden aufgerufen. 6400 Euro sammelte der Lions-Club so und stockte den Betrag auf 8000 Euro auf. Die erste Rate hatten sie bereits an vier Brandopfer überreicht, nun bekamen die vier auch den Rest. „Wir danken nochmals allen Spendern für ihre Unterstützung“, betont Laufer.

Für eine griechische Familie, die ebenfalls in dem Haus lebte, hatten Freunde und Wolfsburger schon Anfang Februar über 24000 Euro zusammengesammelt.

Von Frederike Müller