Neindorf

Die Busverbindung nach Neindorf ist in Ordnung. Sagt Laura Marwedel. Doch sonntags sei sie gar nicht gut. Das ärgert die 20-Jährige, die großer VfL-Fan und neuerdings stolze Besitzerin einer Dauerkarte ist. Mit der könnte sie eigentlich nicht nur kostenlos zu Spielen in der Volkswagen-Arena fahren, sondern auch wieder zurück. Doch sonntags sei das schwierig.

Samstags ist alles kein Problem, egal ob Nachmittags- oder Abendspiel: Da fährt der letzte Bus der Wolfsburger Verkehrsbetriebe (WVG) in Richtung Neindorf kurz vor 22 Uhr. Schwieriger sei es sonntags. Da gehe nach 18.49 Uhr mit der WVG nichts mehr. „Die Sonntags-Spiele beginnen oft erst um 17.30 Uhr“, sagt Laura Marwedel.

Mit dem Auto fahren kann die gehandicapte VfL-Fanfrau nicht

Für die Rückfahrt mit dem WVG-Bus sei das zu spät. Deshalb müsse die junge Frau andere Wölfe-Fans fragen, ob die sie nach Neindorf mitnehmen. Noch schwieriger sei es bei Spielen in der Champions League, in der der VfL Wolfsburg in dieser Saison spielt. Da ist Anpfiff erst um 21 Uhr. Selbst Auto fahren kann Laura Marwedel nicht. „Wegen meiner Sehbehinderung darf ich keinen Führerschein machen“, erklärt sie. Deshalb nimmt sie den Bus. Das klappe sonst gut, nur eben nicht bei allen VfL-Spielen.

Laura Marwedel kann mit ihrer Dauerkarte aber nicht nur Busse der WVG nutzen, erklärt Petra Buerke, Pressesprecherin der Stadtwerke. Sondern auch die der KVG Braunschweig: Die Linie 360 fährt wochentags zum Beispiel bis 23.30 Uhr vom ZOB in Wolfsburg über Neindorf nach Königslutter. Dass die WVG Neindorf nicht so spät noch bedient, hat einen Grund: die Nachfrage fehle. „Die WVG stellt die Fahrpläne nach Bedarf zusammen“, so Petra Buerke.

Von Sylvia Telge