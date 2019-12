Familien-Silvesterlauf: VfB Fallersleben lässt Jahr sportlich ausklingen

Fallersleben

Am Silvester-Vormittag trafen sich etwa 50 Mitglieder und Freunde des Lauftreffs Fallersleben vor dem Trainingsgelände des VfB Fit, um bei einem gemeinschaftlichen Lauf das Jahr 2019 sportlich zu beenden, und fit in das neue zu starten.

Sportlern bot sich perfektes Laufwetter

Perfektes Laufwetter bot sich den Sportlern bei milden 5 Grad und leicht bewölktem Himmel. So fand sich dieses Jahr eine neue Rekordteilnehmerzahl in der August-Lücke-Straße vor dem Trainingscenter des VfB Fit ein, um den vierten Aufruf zum Familien-Silvesterlauf zu folgen. „Heute geht es nur um den Spaß und das jeder die Strecke in seiner Geschwindigkeit gut bewältigen kann, deshalb haben wir auch keine Zeitnehmer im Einsatz. Besonders schön finde ich, dass wir jedes Jahr mehr Teilnehmer dafür begeistern können bei der Veranstaltung mitzumachen. Beim ersten Lauf sind wir mit 15 Sportsfreunden gestartet, diese Zahl hat sich nun gut verdreifacht“, freute sich die Mitorganisatorin Bettina Daft (43).

Jahr als Gruppe ausklingen lassen

Es ging darum, als Gruppe das Jahr ausklingen zu lassen, dazu benötigte man keine Anmeldung und musste auch kein VfB Mitglied sein. „Wir lassen niemanden auf der Strecke zurück“, versicherte Rudi Schmidt (40) Pressesprecher vom Lauftreff Fallersleben.

Gruppenfoto vor dem Start. Quelle: Britta Schulze

Die erste Gruppe, in der auch Schmidt lief, benötigte etwa 5:30 Minuten pro Kilometer, dahinter kamen die Läufer mit einem Pace von 6 bis 7 Minuten, die aber auch als Einheit die zehn Kilometer der Windmühlenberg-Strecke absolvieren werden. Die dritte Variante die angeboten wurde, war sechs Kilometer lang und für die Walker gedacht.

Teil des Wolfsburg-Laufcups

Der beim Windmühlenberg-Lauf ist auch Teil des Wolfsburger Laufcups und wird jedes Jahr meist im Juni gelaufen. „Ich bin heute dabei, weil ich mich nach den Feiertagen unbedingt wieder bewegen möchte. In den Ferien findet ja sonst kein Training statt, da ist das hier ein super Anlass, die Laufschuhe zu schnüren“, sagte Timo Feller (14) der in der Leichtathletiksparte des VfB Fallersleben aktiv ist.

Jeder der Teilnehmer war gebeten, eine Kleinigkeit zum Essen mitzubringen, der VfB Fallersleben sponserte Glühwein. So konnten sich alle Läufer nach der sportlichen Betätigung stärken, um dann entspannt zur abendlich anstehenden Silvesterfeier zu gehen.

Von Tobias Broska