Mehr E-Ladesäulen und mehr Radwege: Das sind die Wünsche aus Fallersleben

Neues Jahr, neue Wünsche. In der Kasse der Stadt Wolfsburg sieht es zurzeit zwar ziemlich mau aus, trotzdem hat Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist einige Projekte für 2020 fest im Blick. Ganz oben auf der Liste steht der flächendeckende Glasfaserausbau, der schon im vergangenen Jahr begann und in diesem Jahr fertig sein soll.

Flächendeckend Glasfaser in Fallersleben

Eigentlich stand die Hoffmannstadt viel weiter unten auf der Prioritätenliste, doch dem Ilkerbruch ist es zu verdanken, dass es schneller ging. Für die Internet-Versorgung der Siedlung hatte das Land Niedersachsen Fördermittel zur Verfügung gestellt, Bärbel Weist hörte davon und schaltete sich gleich ein: „Wegen der räumlichen Nähe bot es sich an, Fallersleben flächendeckend mit Glasfaserkabel auszustatten“, so die Ortsbürgermeisterin.

Der Glasfaserkabel-Ausbau sei wichtig. Immer wieder höre sie das von Bürgern, aber auch von Firmen. Denn in vielen Unternehmen ist Home-Office möglich, schnelles Internet in privaten Wohnungen und Häusern also wichtig.

Feuerwehrhaus Fallersleben muss dringend saniert werden

Noch ein anderes Projekt liegt Bärbel Weist am Herzen: die Sanierung eines Feuerwehr-Gebäudes. Es ist ein Fachwerk-Bau, der sich schlecht heizen lasse, außerdem können man die Türen nicht schließen. Experten schauten sich das Gebäude und es stellte sich heraus: Ja, es muss etwas getan werden. Und: Es ist richtig viel zu tun. „Die Situation ist ähnlich wie im Hoffmannhaus-Saal“, erfuhr die Ortsbürgermeisterin. Und die war schlimm: Die Sanierung war umfangreicher als zunächst gedacht und damit auch deutlich teuer. Aber die Stadt habe aus dem Projekt viel gelernt. Bärbel Weist würde sich freuen, wenn die Sanierung des Feuerwehr-Fachwerkhauses 2020 Fahrt aufnehme: „Das ist wichtig für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.“

Auch in Sachen Radwege müsse sich etwas tun. Rings um die Hoffmannstadt sehe es ganz gut aus – an der K 114 wurde der langersehnte Radweg 2019 eröffnet. Aber in Fallersleben selbst sehe es ganz schlecht aus. Der Rat der Stadt hat jetzt ein Radwege-Konzept verabschiedet. „Es wäre schön, wenn der Radwegebeauftragte den Ortsrat informieren könnte, was in Fallersleben umsetzbar ist“, so die PUG-Politikerin. Außerdem wäre es schön, wenn Fallersleben mehr Fahrradständer bekomme.

E-Ladestationen: Weitere Standorte für die Hoffmannstadt

Nachholbedarf gebe es außerdem bei den E-Ladestationen. Am Bahnhof und auf dem LSW-Gelände steht jeweils eine. Zwei weitere seien nötig, die Ortsbürgermeisterin hat schon Ideen für mögliche Standorte – auf der Grünfläche nahe der Dresdner Straße und des Umspannwerkes an der A 39. Die Lage an der Autobahn sei perfekt, „die Erreichbarkeit bei den Lade-Standorten ist wichtig“, unterstreicht Bärbel Weist. Und finanzielle Unterstützung gebe es für solche Projekte auch.

Einen Sonderwunsch hat Bärbel Weist noch: die Öffnungszeiten des Fallersleber Freibades nicht kürzen. Diese Idee kam wegen der angespannten Haushaltslage auf. „Da schaufelt man sich das eigene Grab“, meint die Ortsbürgermeisterin. Gerade zwischen 6 und 7 Uhr morgens sei der Besucherandrang riesig. Öffne das Bad später, könnten viele Berufstätige nicht mehr vor der Arbeit schwimmen und danach sei es schwierig.

Und noch einen letzten Wunsch zum Schluss: „Nach fünfeinhalb Jahren sollten Umbau- und Sanierung des Fallersleber Schulzentrums 2020 endlich fertig werden.“

