Fallersleber Schlossteich: Fontäne läuft jetzt auch nachts

Das aktuell trockene Hitze-Wetter setzt Wolfsburgs Teichen mächtig zu – Algen bilden sich und die Gewässer stehen kurz vorm „Umkippen“. Damit das am Fallersleber Schlossteich nicht passiert, wird ab sofort die Fontäne in dem See auch nachts in Betrieb sein. Das teilt die Stadt mit.

Die Seen brauchen in diesen Tagen dringend Sauerstoff – der gelangt entweder durch Regen oder einen Zulauf in die Gewässer. Aktuell haben unter anderem die Schillerteiche wegen der Trockenheit keine Zuläufe mehr. Die Stadt Wolfsburg versucht zusammen mit der WEB die Gewässer zu belüften, um so den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Zudem sorgt die Hitze dafür, dass sich Algen bilden. Die entziehen dem Teich zusätzlich Sauerstoff.

Stadt bittet Spaziergänger, Enten nicht zu füttern

Bleibt es weiterhin so heiß und trocken, kann es passieren, dass die Teiche umkippen – im Prinzip also ersticken. Damit sterben auch alle Lebewesen in den Gewässern.

In Fallersleben soll dies jetzt mit einer einfachen, aber effektiven Maßnahme verhindert werden: Die Fontäne des Schlossteiches lauft ab sofort im Dauerbetrieb – also auch nachts. Die Stadt bittet um das Verständnis der Anlieger, die einer erhöhten Lärmbelästigung ausgesetzt seien. Zudem weist die Stadt erneut daraufhin, dass man in diesen heißen Tagen aufs Füttern von Enten absehen sollte. Die Brotreste in den Gewässern begünstigen ein schnelleres Umkippen des Teiches.

