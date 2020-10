Fallersleber Schlachtefrühstück fand diesmal digital statt

Fallersleben

Es war das ungewöhnlichste Schlachtefrühstück, das es in Fallersleben jemals gegeben hat. Wegen Corona. Die 100 Teilnehmer holten ihr Frühstück am Sonntagmorgen bei der Freiwilligen Feuerwehr ab, um dann zu Hause alleine, zu zweit oder in Gruppen per Live-Stream das offizielle Frühstück-Programm zu verfolgen.

Früh morgens um 7 Uhr waren die ersten Helfer am Feuerwehrhaus: Hier wurde ein Drive-In eingerichtet, so dass Frühstücksteilnehmer vom Auto oder Fahrrad aus ihre Tasche mit den Leckereien entgegen nehmen konnten. Zwei Brötchen und zwei Scheiben Brot waren abgepackt, dazu Butter, ein bisschen Käse und natürlich das Schlachtepaket mit verschiedenen Metzgereiprodukten.

Bäckerei Claus bereitete die Taschen vor, Fleischerei Klarmann schweißte den Aufschnitt ein

„Die Bäckerei Claus in Isenbüttel hat die Taschen vorbereitet. Fleischer Klarmann hat uns den Aufschnitt eingeschweißt“, erklärte Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier. Die Feuerwehrleute mussten so nur die vorgepackten Stofftaschen mit dem Schlachtgut weiter befüllen, dazu gab es eine Flasche Bier und einen Schnaps für die Verdauung. So ließ sich das Corona-Hygienekonzept relativ einfach umsetzen.

Einige Frühstückstaschen hatte der stellvertretende Ortsbrandmeister Lars Hartmann am Morgen direkt ausgeliefert. Die meisten Teilnehmer holten sich ihre Pakete aber selbst ab. Frank Wöhler packte gleich für zehn Leute Essen ein. „Ich habe zuhause einen großen Bildschirm aufgebaut und den Computer daran angeschlossen“, erklärte er.

Am Bildschirm konnte man ein abwechslungsreiches, interaktives Programm sehen

Zusammen mit Freunden und Familie feierte er so das Schlachtefrühstück in erlaubter Gruppengröße. „Ich finde das eine tolle Sache“, lobte er. „Wir waren sofort dabei, denn es geht ja darum, dass diese Tradition nicht stirbt.“

Am Bildschirm konnten er und alle anderen Teilnehmer dann ein abwechslungsreiches, interaktives Programm sehen. Freier und Hartmann moderierten live aus dem Feuerwehrhaus. Dazu gab es viele Einspieler. Darunter waren auch die Grußworte von Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Sie war auch die erste, die Punkt 8.30 Uhr ihre Frühstückspakete abholte.

Grußworte sendete auch der neue Wolfsburger Stadtbrandmeister Jörg Deuter

Grußworte sendete auch Stadtbrandmeister Jörg Deuter. Er bedankte sich sehr bei den Kameraden für den tollen Einsatz, der den Zusammenhalt in der Feuerwehr gerade in den Zeiten von Abstandsregeln sehr fördere. Dies betonte auch Bärbel Weist. Ein Grußvideo aus dem Urlaub schickte Holger van Oeffelt, Chef der Partnerfeuerwehr aus Nienburg bei Celle.

Extra für das Frühstück aufgezeichnet hatte die Alt Garde aus Sülfeld ein paar Stücke, die zwischen den Redebeiträgen eingespielt wurden. Auch der Feuerwehrmusikzug Adelheidsdorf war Teil des musikalischen Programms. „Die waren im letzten Jahr so gut angekommen, dass wir da Stücke von einer DVD rausgesucht haben“, sagte Tim-Bastian Freier.

Da die übliche Übergabe von Briefumschlägen mit kleinen Spenden nicht möglich war, hatte die Feuerwehr einen Paypal-Spendenbutton auf ihrer Internetseite eingerichtet, auf der auch jeder den Live-Stream sehen und im Chat schreiben konnte. Insgesamt 65 Geräte waren eingeloggt, darunter auch das von Egbert Koesling, der Grüße aus Irland sendete.

Von Robert Stockamp