Fallersleber Schlachtefrühstück als Livestream mit Lunchpaket

Der Hof der Feuerwehr Fallersleben wird am Sonntag, 25. Oktober, zwischen 8.30 und 9.30 Uhr zum Drive-In. Anlass ist der traditionelle Frühschoppen. Weil aufgrund der aktuellen Corona-Regeln eine Durchführung im Feuerwehrhaus am Hofekamp nicht möglich ist, soll die Traditionsveranstaltung online stattfinden. „Wir haben unseren Frühschoppen Schlachtefrühstück@home genannt“, berichtet Tim-Bastian Freier, Vorsitzender des Fördervereins. Von 10 bis 12 Uhr können die Gäste, die sonst in der Fahrzeughalle mit dabei waren, zu Hause vor dem Smart-TV oder per Computerbildschirm Musik, Reden und Fotos empfangen.

Musikvideos aus Sülfeld

Unter anderem gibt es Bilder und Berichte vom Dienst- und Einsatzgeschehen der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem konnte Freier die Alte Garde aus Sülfeld dafür gewinnen, einige Musik-Videos beizusteuern.

Die Lunch-Pakete bestücken die Fleischerei Klarmann aus Fallersleben und Bäckerei Claus aus Isenbüttel. Brot, Brötchen, Wurst, Käse und Getränke gehören dazu – 15 Euro kostet so ein Paket pro Person. „Das funktioniert allerdings nur, wenn sich die Leute dafür vorher anmelden“, gibt Feuerwehr-Sprecher Jürgen Koch zu bedenken. Und Lars Hartmann, Vize-Vorsitzender des Fördervereins, erläutert: „„Auch wenn wir für maximal 250 Personen geplant haben, benötigen wir doch mindestens 100 Anmeldungen, damit sich die Veranstaltung trägt.“

Organisatoren: Lars Hartmann und Tim Bastian Freier (r.) hoffen auf viele Bestellungen. Quelle: WAZ-Archiv

Nur noch bis zum 21. Oktober um 24 Uhr haben alle Bürgerinnen und Bürger Zeit, sich über die Internetseite der Wehr unter www.feuerwehr-fallersleben.de ein Lunchpaket zu sichern und gleichzeitig die Veranstaltung überhaupt erst zu ermöglichen. Wer am 25. Oktober nicht am Drive-In-Schalter des Feuerwehrhauses im Hofekamp Schlange stehen will oder kann, für den gibt es zumindest im Bereich des Stadtteils Fallersleben übrigens auch einen Lieferservice (3,50 Euro Aufpreis). Die Lieferung erfolgt am Veranstaltungstag ebenfalls zwischen 8.30 und 9.30 Uhr.

Von Andrea Müller-Kudelka