Wolfsburg

Am Donnerstag, 23. September, hat die Polizei an einer Laterne in der Straße Wilshoop in Ehmen ein unverschlossenes Herrenfahrrad aufgefunden.

Versuche, den Eigentümer zu ermitteln, waren bisher erfolglos. Personen, die das Fahrrad oder den Eigentümer kennen, bitten die Beamten deshalb, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Von der Redaktion