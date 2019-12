Fallersleber Musiker organisiert Benefizkonzert mit DSDS-Kandidaten

Fallersleben/Stadtmitte

Alle reden vom Helfen, René Krebs und sein R²-Duo-Kollege René Eichenlaub tun es. Zusammen mit dem Delphin-Palast und vielen, vielen Musikern. Die beiden Renés organisieren das Benefizkonzert „R² & Friends“ am Freitag, 10. Januar, in dem Traditions-Kino am Hugo-Bork-Platz. Beginn ist um 19 Uhr. Der Erlös geht an das Kinderdorf „Malo a Mcherezo“ in Malawi. „Das Projekt liegt mir sehr am Herzen“, sagt der Fallersleber Krebs.

Das Kinderdorf wollten die Wolfsburgerinnen Rita und Anita aufbauen. Es war ihr Herzenswunsch. Doch so weit kam es nicht, weil die beiden jungen Cousinen, die ein staatliches Krankenhaus im Jemen unterstützten, 2009 bei einem Ausflug in die Berge entführt und auf brutalste Weise ermordet wurden. Deshalb errichteten die Familien von Rita und Anita 2010 das Kinderdorf.

„Aktuell sind in dem Kinderdorf 56 Kinder, die dort den Tag verbringen“, erklärt Krebs. Zwölf von ihnen leben außerdem in zwei Häusern, die „Pflegeeltern“ führen. Die Kinder sind Vollwaisen. Spenden, ehrenamtliche Mitarbeiter vor Ort und die Immanuelgemeinde in Westhagen machen das Projekt möglich.

20 Musiker stehen auf der Bühne

Bei dem Benefizkonzert erzählen die Familien von Anita und Rita über das Kinderdorf in Mdeka. Außerdem gibt es natürlich viel Musik. „Rund 20 Musiker werden auf der Bühne stehen“, verspricht René Krebs, der 2016 an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm.

Auch DSDS-Kandidaten kommen

Dadurch kennt er einige Kandidaten – und lud die jetzt zur Benefiz-Gala im Delphin ein: Lukas Otte und Benny Kieckhäben kommen. Außerdem haben der Wolfsburger Gitarrist und Musiker Sascha Paeth („Heavens Gate“) und Newcomer Kevin Brian Smith zugesagt. Außerdem tritt Thomas Krüger auf – der Pianist hat bei der Internetplattform YouTube mehr als 70 Millionen Aufrufe.

Abendgarderobe ist gern gesehen

Karten (18 Euro) für das Benefizkonzert gibt es beim Delphin-Palast oder online über kinoheld.de. Noch eins ist René Krebs wichtig: „Da es eine Gala ist, wird Abendgarderobe gern gesehen.“

Von Sylvia Telge