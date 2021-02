Wolfsburg

Seit über 60 Jahren gibt es den Ball der Fallersleber Feuerwehr nun schon. Längst hat sich die Veranstaltung zu einem echten Highlight des gesellschaftlichen Kalenders entwickelt. In diesem Jahr nun wurde dem Ball durch die Corona-Pandemie eine Zwangspause verordnet. Doch die Fallersleber Wehr zeigte sich erfinderisch. Mit einem Video bestehend aus Grußworten, kurzen Kommentaren und lustigen Aufnahmen aus 61 Jahren Ballgeschichte wurde die große Party kurzerhand aus dem Hoffmannshaus in die heimischen Wohnzimmer verlagert.

Die Idee kam super an. Im Chat, der parallel zur Videopremiere lief, gab es viele warme Worte für den rund einstündigen Film. Dabei zeigte sich, dass die Feuerwehrveranstaltung weit über die Grenzen Fallerslebens hinaus sich großer Beliebtheit erfreut. Aus Velpke, Braunschweig und auch aus Nienhagen und Adelheidsdorf gab es Zuschauer und Grußbotschaften.

Zeitreise in die Vergangenheit

Die älteren Zuschauer wurden dabei an schöne Erlebnisse erinnert. „Wir sind wieder jung“, hieß es da in den Kommentaren. Und für die jüngeren, die noch nicht so viele Feuerwehrbälle auf dem Buckel haben, gab es wunderschöne Eindrücke von den früheren Auflagen.

Immer eine Augenweide: Die Bühnenbilder. Quelle: Fallersleber Feuerwehr

Die Fotos waren einmal mehr Beweis dafür, wie liebevoll der Festausschuss in jedem Jahr die Dekorationen für den Ball vorbereitet. Angefangen natürlich bei den herrlichen „Bühnenbildern“, die die Feiernden etwa direkt auf die Champs-Élysées in Paris oder nach Venedig verfrachtetetn. Eine Augenweide. In mühsamer Arbeit entstanden daneben mitunter ein ganzer Saloon, ein Casion und ein stilechtes japanisches Herrenhaus.

Wohnzimmer werden zu Tanzflächen

Vor allem zeigte das Video in diesen schweren, mitunter einsamen Zeiten Eindrücke von unbeschwerteren Tagen. Es war einfach Balsam für die geschundene Seele, Menschen aller Generationen eng umschlungen tanzen, anstoßen und gut gelaunt feiern zu sehen.

Mühevoll wurde stets die detaillierte Deko entworfen. Quelle: Fallersleber Feuerwehr

Gepaart mit gut ausgewählter Begleitmusik wirkte dies auf einige Zuschauer scheinbar auch ansteckend. Von zur Tanzfläche umfunktionierten Wohnzimmern war da im Chat die Rede. „irina tanzt immernoch“, schrieb ein Chatbesucher selbst noch kurz nach Ende der Vorführung.

Im nächsten Jahr kehrt die Freude dann hoffentlich auch wieder im Saal des Hoffmanshauses ein. Die Feuerwehr hat den Termin für den Ball jedenfalls schon festgesetzt. Der 5. Februar soll es sein. Bis dahin können sich alle Ball-Fans noch mit dem Video einstimmen. Das ist auch nach der Premiere noch auf der Internetseite www.feuerwehr-fallersleben.de abrufbar.

Von Steffen Schmidt