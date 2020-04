Fallersleben

Alle haben sich schon drauf gefreut, doch das Fallersleber Altstadtfest muss in diesem Jahr ausfallen. Wegen des Coronavirus‘. Eigentlich sollte es vom 27. bis 29. August in der Altstadt steigen.

Die Organisatoren von der Fördergemeinschaft Blickpunkt bedauern die Absage zutiefst. „Von der Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen, nach der Großveranstaltungen bis zum 31.August verboten sind, ist auch das Altstadtfest betroffen“, erklärt Vorsitzender Otto Saucke. „Eine seriöse Planung zu einem späteren Zeitpunkt ist derzeit nicht machbar.

Tausende Menschen kommen immer in die Altstadt

Daher entschied der Vorstand des Blickpunktes, dieses Jahr diese beliebte Großveranstaltung abzusagen. Das ist schade, aber nicht anders möglich. Das Fallersleber Altstadtfest gehört zu den beliebtesten Festen in der Region: Tausende Menschen kommen immer im Spätsommer in die Fallersleber Altstadt – genießen die Live-Musik an den verschiedenen Bühnen und treffen alte Bekannte wieder.

Planungen zu anderen Veranstaltungen laufen

Trotz Corona plant der Blickpunkt alle weiteren Veranstaltungen wie Heimat shoppen, Kartoffelsonntag, „Kunst und Licht“ sowie den Weihnachtstreff weiter. „Sie werden den Vorgaben entsprechend angepasst“, so Saucke. Der Blickpunkt wünsche allen Gesundheit und „wir freuen uns schon auf das Altstadtfest 2021“, sagt Saucke.

Von Sylvia Telge