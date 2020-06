Fallerslebenerin Elsa Petersen schreibt Buch über Kindheit in Ostfriesland

Fallersleben

Elsa Petersen hat immer ein kleines Notizbuch und einen Stift zur Hand: Die Fallerslebenerin schrieb schon mehr als 50 Gedichte, notierte zahlreiche Geschichten und wagt sich nun an ihr erstes Buch. „Früher bin ich immer mit meinem Hund spazieren gegangen und dann habe ich immer Stichpunkte in mein Notizheft gekritzelt“, erzählt die 78-Jährige. Dabei hat sie alles aufgezeichnet: Das Aussehen ihrer Umgebung, Gerüche und Gefühle.

Daher entstanden Gedichte zu Heckenrosen oder der Hoffmannstadt Fallersleben. Aber auch ihren ersten Kuss oder den Abschied von geliebten Freunden hat sie mit einigen Zeilen verarbeitet. Bei ihren längeren Werken ließ sich die gelernte Erzieherin, die 25 Jahre in der Kita in Fallersleben gearbeitet hat, auch zu Fantasiegeschichten hinreißen. So dachte sich Petersen für die Kinder eine Geschichte aus, wie die Eulenschule entstanden ist.

Anzeige

„Hier hast du nichts zu suchen“

Wegen der Corona-Pandemie blieb sie wochenlang zu Hause, da sie als Risikopatientin gilt. „Ich bin immer sehr optimistisch und habe eine große Lebensfreude, doch an manchen Tagen überwiegen Angst und Wut“, sagt Petersen. Da lag es für die Wolfsburgerin nicht fern, wieder zum Stift zu greifen und einen Brief an Corona zu schreiben: „Corona, wo immer du kamst her, du machst uns das Leben scher. Viele werden dich verfluchen, denn hier hast du nichts zu suchen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Erst wird gekritzelt, dann ordentlich aufgeschrieben

Der Ausschnitt des seitenlangen Gedichts beschreibt vermutlich, was viele Menschen über die Pandemie denken und berührt wie die vielen anderen Gedichte in ihrem gelben Büchlein. In dem DIN-A5-Buch schreibt Petersen die Gedichte fein säuberlich auf, nachdem sie ihre Notizen und Kritzeleien sortiert hat. Und passend zu den Inhalten werden Sticker und Fotos eingeklebt, sodass auf manchen Seiten eine passende Collage entsteht.

Erinnerungen: Elsa Petersen schreibt ein Buch über ihre Kindheit in Ostfriesland. Auf die Idee hat ihre Enkelin sie gebracht. Quelle: Roland Hermstein

Buch über die Kindheit in Ostfriesland

Im Moment arbeitet Petersen, die bereits als Kind gerne Aufsätze geschrieben hat, an einem neuen Projekt. „Meine Enkelin hat mich gefragt, wie ich früher gelebt habe. Und damit sie es immer nachlesen kann, halte ich es fest“, erzählt die 78-Jährige. Petersen ist auf einem Bauernhof in Ostfriesland, in Norden, direkt hinter dem Deich aufgewachsen. Einer ihrer Lieblingsplätze war der Teich neben dem Haus.

Doch als Kind wollte sie ihrem Vater nicht glauben, dass aus den hässlichen Raupen schöne Schmetterlinge werden und das Libellen wirklich fliegen können. Daher entschied sie sich für den Titel „Schmetterlinge lügen nicht und Libellen haben Flügel“. „Ich möchte einen Streifzug mit wahren Geschichten und lustigen Sitten schreiben und natürlich die traditionelle ostfriesische Küche vorstellen“, so Petersen.

Lesen Sie auch

Von Ann Kathrin Wucherpfennig