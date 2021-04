Fallersleben: Zwei Audi Quattros in einer Nacht gestohlen

Fallersleben

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter am Wasserkamp in Fallersleben einen weißen Audi A6 Quattro im Wert von 40 000 Euro gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Diebstahl eines grauen Audi A4 Quattro, der in der gleichen Nacht an der Holbeinstraße entwendet wurde.

Der Eigentümer des vier Jahre alten Audi A6 Quattro hatte seinen Wagen am Sonntag gegen 20 Uhr unter seinem Carport vor dem Haus am Wasserkamp geparkt. Am Montag gegen 9.15 Uhr war das Auto verschwunden. Bei dem Diebstahl an der Holbeinstraße lag die Tatzeit zwischen 20 und 7.30 Uhr. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Tel. (05361) 46460.

