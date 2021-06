Fallersleben

Gefährliche Spritztour: Mit 3,3 Promille hat sich am Dienstag, 29. Juni, ein 41-jähriger Wolfsburger hinter das Steuer seines Audi gesetzt. Der alkoholisierte Fahrer ist gegen 13.40 Uhr in Fallersleben am Nordring mit seinem Auto gegen einen Findling gekracht, der in einem Blumenbeet lag.

Die Nachbarn wurden durch laute Motorengeräusche auf den ungewöhnlichen „Parkplatz“ aufmerksam. Der 41-Jährige bekam sein Auto nämlich nicht mehr frei.

Dem alkoholisierten Wolfsburger wird vermutlich der Führerschein entzogen

Als die Polizei eintraf, saß der Fahrer noch im Audi. Die Beamten stellten bei dem 41-Jährigen einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ferner zeigte er laut der Polizei deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Einen Alcotest lehnte der Wolfsburger jedoch ab, so dass er ins Wolfsburger Klinikum gebracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. 3,3 Promille wurden festgestellt.

Wegen seiner starken Alkoholbeeinflussung brachten die Kommissare den 41-Jährigen in die Ausnüchterungszelle. Dort durfte er bis zum Mittwochmorgen auf richterliche Anordnung seinen Rausch ausschlafen. Zudem wurde ihm der Führerschein entzogen – vermutlich endgültig. Die Polizei hatte seinen Lappen bereits zweimal einkassiert. Daher ist zu vermuten, dass er seinen Führerschein nicht wiederbekommt.

Von der Redaktion