Er soll bald wieder plätschern: der Mühlensteinbrunnen in der Fallersleber Altstadt. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hatte bemerkt, dass der Brunnen am Zunftbaum nahe des Hoffmannhauses nicht funktionierte und meldete das der Stadt. Die Verwaltung will ihn reparieren. Vielleicht bekommt der Brunnen sogar einen neuen Namen.

Er besteht zwar aus einem Mühlstein, aber die Ortsbürgermeisterin könnte sich sehr gut einen anderen Namen für den Brunnen vorstellen: Gänselieselbrunnen. Warum? Ganz in der Nähe steht die Gänseliesel-Figur. Diese hatte die PUG 2014 zu ihrem 30-jährigen Bestehen aufstellen lassen. Es war ein besonderes Geschenk an die Bürger. Die bronzene Gänseliesel-Skulptur soll in der Fallersleber Altstadt an den früheren Gänsemarkt erinnern, der mal ganz in der Nähe war.

Den Brunnen nach der Gänseliesel benennen

Den Brunnen nach der Gänseliesel zu benennen, würde noch aus einem weiteren Grund gut passen, sagt Bärbel Weist: „Die Brüder Grimm haben ein Märchen über die Gänseliesel geschrieben, sie waren mit Hoffmann von Fallersleben befreundet.“ Hoffmanns Geburtshaus steht außerdem gegenüber vom Brunnen. Alles gute Gründe, mal über eine Namensänderung nachzudenken. „Ich überlege, dazu einen Antrag im Ortsrat zu starten“, kündigt Bärbel Weist an.

Dort, wo der Brunnen jetzt steht, befanden sich früher mal Häuser. Die wurden 1954 abgerissen, die damalige Stadt Fallersleben kaufte das Gelände und errichtete dort eine Grünanlage. Dort entstand später der Mühlsteinbrunnen. Dort steht außerdem der öffentliche Bücherschrank, um den sich Bärbel Weist und Ulrike Köppe kümmern. Er ist seit Beginn der Corona-Pandemie noch beliebter als vorher.

Das hat sicherlich zwei Gründe: Die Stadtteilbibliothek ist geschlossen und die Leute haben durch Corona mehr Zeit zum Lesen. Das führt dazu, dass es im Bücherschrank sehr oft und sehr schnell keine Lektüre mehr gibt. „Wenn ich das sehe, bringe ich sofort neue Bücher hin“, erzählt Bärbel Weist. Für Nachschub ist also gesorgt.

Von Sylvia Telge