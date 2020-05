Fallersleben: Weniger Einbrüche, aber mehr Internet-Betrug

Fallersleben

Das ist eine gute Nachricht: Im vergangenen Jahr musste die Fallersleber Polizei weniger Fälle bearbeiten. Weniger gut ist, dass auch die Aufklärungsquote sank – von 48,19 Prozent in 2018 auf 45,24 Prozent. Das liegt auch an den Fällen: Die meisten Straftaten, mit denen sich die Station beschäftigte, waren Betrugsdelikte – und da sind im Internet-Zeitalter die Täter schwer zu ermitteln.

Am Mittwoch stellte Stationsleiterin Daniela Rieken zusammen mit ihrem Vize Marc Broda und Polizeihauptkommissar Klaus Fricke die komplette Statistik für 2019 vor. Und die Pläne wie die Aufklärungsquote wieder steigen soll. Ganz wichtig dabei seien die Bürger: „Wir sind dankbar für jeden Hinweis“, unterstreicht die neue Chefin, die Ende 2019 die Leitung der Fallersleber Polizeistation übernommen hat.

2019 gab es weniger Wohnungseinbrüche

Insgesamt 913 Fälle wurden 2019 registriert – im Jahr davor waren es 967. In beiden Jahren waren die meisten Delikte Diebstähle. 2019 waren es 477, im Jahr davor 499. Dazu gehören Ladendiebstähle, aber auch Diebstähle bei Wohnungseinbrüchen, die im vergangenen Jahr gesunken sind. „Darüber freuen wir uns“, sagt die Fallersleber Polizeichefin.

Waren es 2018 noch 81 Einbruchsdiebstähle in Wohnungen, so gab es im vergangenen Jahr 66. Das sind 18,52 Prozent weniger. Wohnungseinbrüche wurden weniger, dafür steigen die Kellereinbrüche. „Ziel sind vor allem Fahrräder“, erklärt Marc Broda.

„Die Gewaltbereitschaft nimmt zu“

Einen Anstieg gibt es auch bei den Körperverletzungen: 2018 waren es 58, im Jahr darauf 73. „Die Gewaltbereitschaft nimmt zu“, erklärt Klaus Fricke. Ein Thema, das die Fallersleber Polizei aber am meisten beschäftigt sind Betrugsdelikte. Vor allem die, die im Internet stattfinden. „Die Cybercrime-Fälle sind extrem gestiegen“, erklärt Klaus Fricke. Um 74 Prozent. Dieser Trend sei bundesweit zu beobachten. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr im Internet gekauft wird, aber: „Immer mehr Kriminelle merken, was im Internet möglich ist“, so Fricke.

Die Aufklärung solcher Straftaten sei extrem schwierig, weil die Straftaten nicht mehr nachvollziehbar sind, Daten sind schon nach wenigen Stunden nicht mehr auffindbar. Ein Beispiel sei Paypal – eigentlich eine sichere Bezahlmethode im Internet, weil alles nachvollziehbar ist. Nicht bei der Variante „ Paypal for Friends“, mit der eigentlich nur Überweisungen an Freunde oder Familie gemacht werden sollen, die man gut kennt.

Steinwerfer vor Weihnachten geschnappt

Einen noch höheren Anstieg verzeichnete die Fallersleber Polizei bei den „gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr“ – 166 (67 Prozent) gab es 2019. Hinter diesem trockenen Begriff verbirgt sich unter anderem Fall des so genannten Steinwerfers. Über 40 Mal schlug er zu: Er ließ Steine von einer Brücke herunterhängen, legte Nagelbretter auf die Straße und war sogar für einige Brände verantwortlich. Die Polizei konnte ihn vor Weihnachten schnappen – Aufklärungsquote 100 Prozent.

Damit die Quote auch in anderen Bereichen steigt, will die Fallersleber Polizei Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr ( Drogen, Alkohol, Handy, Tempo) intensivieren und verstärkt Streife fahren. „Die Bevölkerung soll sich sicher fühlen“, unterstreicht Daniela Rieken. Bei den Betrugsdelikten setzt die Wolfsburger Polizeiinspektion auf Prävention.

Von Sylvia Telge