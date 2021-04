Fallersleben: Vermarktung der Neuland-Wohnungen im Kleekamp beginnt

Fallersleben

Die Neuland startet ihre Vermarktung im Baugebiet Kleekamp. Unter dem Motto „Der Natur ganz nah in Fallersleben“ entstehen 158 Mietwohnungen, die ab Juni nach und nach bezogen werden können.

Seit langem hat die Neuland wieder ein Bauprojekt in Fallersleben in Angriff genommen. Im April beginnt die Vermarktung und Interessenten können sich ihre Wunschwohnung mit Blick ins Grüne sichern – digital und analog. Die Wohnungen mit ein bis vier Zimmern sind zwischen 36 und 120 Quadratmeter groß, sind modern und barrierefrei. 25 davon können mit Wohnberechtigungsschein für 6,10 Euro pro Quadratmeter gemietet werden, so die Neuland.

„Das Grundstück ist ein Filetstück im Neubaugebiet: mit unverbaubarem Blick auf die Mühlenriede. Wer hier einzieht, der lebt mitten in der Stadt wie auf einem Dorf“, schwärmt Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer der Neuland. Das Baugebiet liege naturnah am Landschaftsschutzgebiet.

Auch die Ausstattung überzeuge: Die Wohnungen haben größtenteils Balkone, grün eingefasste Terrassen oder Dachterrassen. Fußbodenheizung, bodengleiche Dusche und/oder Badewanne und ein Glasfaseranschluss sorgen für modernen Komfort. Alle Wohnungen sind barrierefrei und teilweise rollstuhlgerecht. Fast alle Wohnungen haben Stellplätze in der Tiefgarage, die vorgerüstet sind für den Anschluss privater Elektroauto-Ladestationen (Wallboxen).

Im Kleekamp ist auch eine 94 Quadratmeter große Gewerbefläche geplant

Auch an ökologische Standards wurde gedacht: Zusammen mit dem Anbieter Solarme by Solarimo installiert die Neuland auf den Wohnhäusern im Kleekamp eine Photovoltaikanlage. Die Gebäude können zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt werden, wenn Bewohner Solarme als Stromanbieter wählen. Sollte die Sonne mal nicht scheinen, wird der Bedarf aus Wasserkraft gedeckt.

Im Kleekamp ist auch eine 94 Quadratmeter große Gewerbefläche geplant, die angemietet werden kann. Die Räume sind noch im Rohbau, die Eröffnung soll im Januar 2022 sein. Wünschenswert sind Konzepte, die den Platz beleben. Nicht geeignet sei die Fläche für Friseur, Imbiss, Spielhalle und ähnliches, so die Neuland. Infos unter gewerbemanagement@nld.de.­­­­­­ Kontakt für Mietinteressenten: https://www.nld.de/projekte/kleekamp.

Von der Redaktion