Fallersleben: Verkehrsministerium verbietet Park-Sanduhren

Schade, die charmanten „Park-Sanduhren“ für die Fallersleber Alstadt sind endgültig vom Tisch. Dafür will die Stadt Parkscheinautomaten mit „ Brötchentaste“ aufstellen – doch wegen der Corona-Pandemie sind auch die noch nicht da. Wie es konkret weitergeht im Fallersleber Dauerparker-Streit? Darüber berät der Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr in einer öffentlichen Sitzung in der Aula des Fallersleber Schulzentrums.

Dauerparker blockieren Kundenparkplätze

Hintergrund der Debatte sind die Dauerparker in der Fallersleber Altstadt, die Kunden die Stellflächen wegnehmen. Um die aus der Altstadt zu vertreiben, fordert der Ortsrat Parkscheinautomaten – aber mit kurzzeitigem Gratisparken. „Zum Brötchen oder Medikamente holen“, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG). Wie beispielsweise in Cloppenburg wollten die Fallersleber dabei auf eine Park-Sanduhr setzen: Die pappt der Autofahrer per Saugnapf an die Seitenscheibe – nach 15 Minuten ist der Sand durchgelaufen und die Gratis-Parkzeit abgelaufen.

Bundesverkehrsministerium winkt ab

Doch diese Lösung ist laut Bundesverkehrsministerium rechtlich nicht in Ordnung. Denn: „Als alternative Einrichtung zur Parkuhr wurde 1980 der Parkscheinautomat eingeführt“, zitiert die Stadtverwaltung die Berliner Regierungsbehörde in einer Kenntnisgabe. Nur diese lasse eine „minutengenaue Parkraumbewirtschaftung“ zu. Und: „Zudem sind Sanduhren z.B. für ortsfremde Verkehrsteilnehmer nicht immer verfügbar. Ausgewiesene Parkflächen müssen aber für alle Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehen.“ Fazit: Park-Sanduhren gibt es nicht.

Parkscheinautomat mit „ Brötchentaste “

Stattdessen will die Stadt 15 Parkscheinautomaten mit „ Brötchentaste“ aufstellen – die ersten 15 Minuten kosten zehn Cent. „Diese Zeit reicht aus, um Brötchen oder Medikamente zu holen“, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist schmunzelnd. Eine Lösung, wie es sie in Vorsfelde seit Jahren gibt. Das Problem: Wegen der Corona-Pandemie konnten die Automaten laut Bärbel Weist noch nicht geliefert werden.

Weitere Themen der Sitzung

Weitere Themen der Ortsratssitzung: Gründung einer Kinderfeuerwehr in Fallersleben, Ausweisung des Naturschutzgebietes „Barnbruchwiesen und Ilkerbruch“ sowie die Weihnachtsbeleuchtung.

