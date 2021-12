Fallersleben

Neue Ladesäulen für E-Autos hat VW Immobilien in den Langen Stücken in Fallersleben in Betrieb genommen. Bis Ende 2022 will VWI so mit einem eigenen Ladeinfrastruktur-Programm etwa 100 Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge im eigenen Wohnungsbestand schaffen und investiert hierfür in etwa 600 000 Euro.

„Wir unterstützen den Wandel zur E-Mobilität durch den Ausbau von nachhaltigen Ladeoptionen bei unseren gewerblichen Objekten und in unseren Wohnquartieren direkt vor der eigenen Haustür. Mit der wachsenden Anzahl an Ladepunkten wird es so für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern immer einfacher, Elektromobilität zu erleben“, sagt VWI-Geschäftsführer Meno Requardt.

28 Ladesäulen mit 56 Ladepunkten in ganz Wolfsburg

Über das gesamte Stadtgebiet gibt es bereits von der VWI installierte Ladesäulen für E-Autos. Quelle: VWI

In diesem Jahr sind bereits 28 Ladesäulen mit 56 Ladepunkten in den Stadtteilen Rabenberg, Detmerode, Wohltberg, Hellwinkel, Eichelkamp, Teichbreite, Tiergartenbreite und Fallersleben ans Netz gegangen. So wird auch im ersten Schritt eine breite Versorgung über den Wohnungsbestand erreicht. Weitere Ladepunkte werden im kommenden Jahr folgen. Geplant seien um die 100 Ladesäulen, erklärte Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VWI.

An den Ladesäulen können E-Fahrzeuge mit bis zu 11 kW geladen werden, so dass etwa je nach Fahrzeug 50 bis 100 km Reichweite pro Stunde geladen werden. Die Ladesäulen werden gemeinsam mit der LSW aufgestellt und mit 100 Prozent aus Ökostrom betrieben.

E-Ladeparks in Wolfsburg Ladepark Allerpark: Allerpark 2, 38448 Wolfsburg Ladepark Bürozentrum Nord: Oebisfelder Straße 26, 38448 Wolfsburg Ladepark Detmerode: Detmeroder Markt, 38444 Wolfsburg Ladepark E-Mobility-Station: Braunschweiger Straße 10, 38440 Wolfsburg Ladepark Forum AutoVision: Major-Hirst-Straße 7, 38442 Wolfsburg

Damit unterstützt VW-Tochter VWI den von Volkswagen geförderten Ausbau des E-Ladenetzes. Das Unternehmen Ionity, an dem auch VW beteiligt ist, hat gerade die Investition von weiteren 700 Millionen Euro für die Verbesserung des Ladenetzes bekannt gegeben. Bis 2025 soll die Anzahl der leistungsstarken 350kW-Schnell-Ladestationen in ganz Europa um mehr als das Vierfache auf rund 7000 erhöht werden. Schon heute besitzt Ionity Europas führendes „High Power Charging“-Netzwerk. In Wolfsburg gibt es aktuell fünf Ionity-Ladeparks.

Von der Redaktion