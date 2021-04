Wolfsburg

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in der Fallersleber Holbeinstraße einen monsungraumetallic-farbenen Audi A4 Allroad Quattro gestohlen. Die Täter fügten dem rechtmäßigen Eigentümer des Fahrzeugs damit einen Schaden von rund 30 000 Euro zu.

Der Eigentümer hatte seinen zweieinhalb Jahre alten Audi am Sonntagabend gegen 20 Uhr noch vor seinem Wohnhaus in der Holbeinstraße stehen sehen. Am Montagmorgen stellte er gegen 7.30 Uhr fest, dass sein Wagen verschwunden ist.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs unter der Rufnummer 05361/46460 entgegen.

Von der Redaktion