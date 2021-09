Fallersleben: Traktor fängt beim Mähen Feuer und brennt aus

Fallersleben

Feuerwehreinsatz in Fallersleben: Auf einer Wiese zwischen der K114 und der Deponie Weyhausen ist am Samstagabend ein Trecker in Brand geraten. Die Maschine hatte beim Mähen vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben rückte aus, außerdem Einsatzkräfte aus Ehmen und von der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. 

Von dem Traktor blieb nur ein Gerippe übrig

Gegen 18.30 Uhr lief der Alarm auf. „Als wir eintrafen, stand der Trecker in Vollbrand“, so Andreas Weber von der Feuerwehr Fallersleben. Sofort seien weitere Tanklöschfahrzeuge nachgefordert worden. Daraufhin rückten auch die Freiwillige Feuerwehr Ehmen und die Berufsfeuerwehr Wolfsburg an. Mit Wasser wurden die Flammen gelöscht und die qualmenden Überreste des Traktors mit Schaum abgedeckt. Doch die landwirtschaftliche Maschine war nicht mehr zu retten. „Vermutlich war es ein technischer Defekt“, so Weber. Genau klären müsse das ein Sachverständiger der Polizei. Der Fahrer des Treckers sei zum Glück unverletzt geblieben.

Zur Galerie Auf einer Wiese zwischen der Deponie Weyhausen und der K114 ist am Samstagabend ein Trecker in Brand geraten. 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Der Wald neben der Wiese blieb verschont

Das Feuer war ausgerechnet in der Nähe eines kleinen Wäldchens ausgebrochen. Doch der Wind stand günstig. „Der Wald war nicht gefährdet“, sagte Weber. Im Einsatz waren insgesamt 18 Feuerwehrleute, davon zwölf aus Fallersleben, zwei aus Ehmen und vier weitere von der Berufsfeuerwehr. Gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Christian Opel