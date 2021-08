Fallersleben: Täter zerstechen vier Reifen und zerkratzen Lack von Dacia

Fallersleben

Willkür oder Absicht? Am Wochenende haben Unbekannte ihre Wut an einem Dacia ausgelassen. Die Täter zerstachen alle vier Reifen und zerkratzten den Lack an mehreren Stellen. Die Polizei ermittelt.

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20.45 und 7.15 Uhr. Der Dacia Logan stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hoffmannstraße zwischen den Straßen Am Westertor und Zum alten Brauhaus. Auf de Fläche parkten auch andere Autos – keines davon allerdings wurde ebenfalls beschädigt. Die Täter haben es offenbar gezielt auf dieses Fahrzeug abgesehen. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1500 Euro belaufen.

Polizei fragt: Haben Zeugen etwas Verdächtiges beobachtet

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Zuständig ist die Polizeistation in Fallersleben, Rufnummer 05362/947410.

