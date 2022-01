Fallersleben

Einen traditionsreichen Segen überbrachten die Sternsinger der katholischen St. Marien Kirchengemeinde auch in diesem Jahr. Erstmalig, nach 42 Amtsjahren von Bärbel Weist, empfing Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting die Kinder und ihre frohe Botschaft. In diesem Jahr unter dem Motto: „Gesund werden – gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit“.

Auf dem Weg zum Fallerslebener Wochenmarkt gingen die Dreikönigssänger Martin, Emil und Franziska in das Verwaltungsgebäude. „Wir sind die Sternsinger von St. Marien, die in diesen Tagen durch die Straßen ziehen. Gottes Segen wollen wir bringen und voll Freude für euch singen“, so die Kinder.

André-Georg Schlichting bedankte sich bei Sternsingern

Franziska (12) war schon viele Male dabei, Emil (8) und Martin (8) feierten heute als Sternsinger Premiere. Die Jungs sprachen den Segensgruß textsicher vor und nahmen ebenso souverän den Spendencheck über 150 Euro des Ortsbürgermeisters entgegen.

Zur Galerie Der Sternsinger aus Fallersleben besuchten den neuen Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting. Wegen Corona konnten sie nicht von Haus zu Haus gehen, dafür sangen sie vor der Michaeliskirche.

„Damit es auch ein bisschen klimpert“, sagte Schlichting und ließ einige Münzen in die Spendendose fallen. In diesem Jahr sammeln das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend für Hilfsprojekte für Kinder in verschiedenen afrikanischen Ländern.

Die Sternsinger sprachen „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ und brachten den Aufkleber mit dem Segen „20*C+M+B+22“ an. Draußen sangen die Kinder noch ein Lied. Der Ortsbürgermeister bedankte sich im Namen des Ortsrates bei den Sternsingern und den Organisatorinnen Brigitta Zahn und Petra Zwittian.

Sternsinger aus Fallersleben sangen vor der Michaeliskirche

Die Sternsinger seien wegen Corona nicht wie früher von Haus zu Haus gegangen. „Dafür waren sie kreativ und haben ein Video mit dem Segen online hochgeladen“, sagte Zahn. Nach dem Besuch des Ortsbürgermeisters sangen die Sternsinger noch einmal vor der Michaeliskirche.

„Das ist richtig schön“, sagte eine Besucherin aus Nordrhein-Westfalen und ihre Tochter Marie (6) ließ „Klimpergeld“ in die Spendendose von Königin Franziska fallen. Alle Spender bekamen einen Flyer mit dem QR-Code zu dem Online-Segen und einen Aufkleber mit dem Segenszeichen.

