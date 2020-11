Fallersleben

Der unübersichtliche Radweg im Baugebiet Kleekamp, die künftige Selbstverwaltung des Jugendzentrums Forsthaus, aber auch die Frage, warum Bewohner der Fallersleber Altstadt keine Anwohner-Parkausweise bekommen – damit beschäftigte sich der Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld am Dienstagabend in seiner Sitzung. Die fand wegen Corona im großen Hoffmannhaus-Saal statt.

Das neue Park-Konzept in der Fallersleber Altstadt findet viel Zustimmung. Anwohner sind nicht so begeistert. In der Einwohnerfragestunde machten sie ihrem Ärger Luft. Ein Hausbesitzer aus der Marktstraße hätte sich eine stärkere Beteiligung der Anwohner gewünscht. Alle Bürger waren eingeladen, entgegnete Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist.

Warum erhalten Bewohner der Sandkämper Straße Parkausweise , Anwohner aus dem Gröpertor aber nicht?

Ein junger Mann wollte wissen, warum Bewohner der Sandkämper Straße Parkausweise erhalten, Anwohner aus dem nahe gelegenen Gröpertor aber nicht. Hausbesitzer der Sandkämper Straße hatten früher über die Straße Hinterm Hagen Zugang zu ihren Grundstücken. Das wurde irgendwann geändert und die Bewohner erhielten Parkplätze vor ihren Häusern. Dieses Recht wollte man ihnen nicht nehmen, erklärte Bärbel Weist.

Die Ortsbürgermeisterin machte außerdem deutlich: Bekommt jeder Bewohner einen Parkausweis, gibt es keine freien Parkplätze mehr. Dann hatte man sich das Konzept sparen können. Aber: Das Konzept ist nicht in Stein gemeißelt. „Wir beobachten die Entwicklung“, versprach Bärbel Weist.

Große Einigkeit über die für 2022 geplante Selbstverwaltung des Jugendzentrums Forsthaus

Die CDU hat Verständnis für die Altstadt-Bewohner. Deshalb fordert sie die Verwaltung auf, zeitnah zu prüfen, ob es zumindest Parkausweise für die Hausbesitzer gibt, die auf ihren Grundstücken aus Denkmalschutzgründen weder Garage noch Parkplatz bauen dürfen. Fraktionssprecher Andre Schlichtung bot den anderen Parteien gemeinsame Gespräche zu dem Thema an.

Große Einigkeit herrschte im Ortsrat über die für 2022 geplante Selbstverwaltung des Jugendzentrums Forsthaus. Die Selbstverwaltung sei die „Champions-League“ der Jugendarbeit“, erklärte Christoph Block vom städtischen Geschäftsbereich Jugend. Eigenverantwortlich arbeiten, sei das große Ziel. Nach dem Jugendhaus Ost in Wolfsburg erreicht das nun bald auch das Forsthaus in Fallersleben.

Grünes Licht für die Zusammenlegung der Sprechstellen Sülfeld und Fallersleben

Der große Unterschied bei der Selbstverwaltung: Pädagogen sind da und beraten, haben aber nicht mehr die Verantwortung. Die hat der Aktionsrat. Das finden alle Fraktionen gut. Nur einen Zusatz wollten sie für die Vorlage: Ein ausreichendes Budget muss sein, damit Veranstaltungen und Öffnungszeiten (mindestens einmal in der Woche) möglich sind. Mit diesem Zusatz stimmten alle der Vorlage zu.

Grünes Licht außerdem für die Zusammenlegung der Sprechstellen Sülfeld und Fallersleben. Erfreuliches gab es vom Geh- und Radweg im Baugebiet Kleekamp. Der ist an einigen Stellen total unübersichtlich, weil Gebäude und Mauern zu dicht herangebaut wurden. Die Verwaltung hat zwei Varianten entwickelt, um den Radweg zu verlegen. Eckhard Krebs ( SPD) kann mit beiden Plänen „gut leben“. Womit er nicht leben kann: Dass die Stadt eine Bebauung, die viel zu dicht an einem Weg ist, genehmigt – und jetzt mit Steuergeldern korrigieren muss.

Von Sylvia Telge