Fallersleben

Endlich öffnet der Rewe-Markt in Fallersleben: Das Geschäft an der Berliner Straße eröffnet am Donnerstag, 1. Juli, um 7 Uhr. Zuvor übergab Rewe-Vertriebsleiter Ralf Keffel den symbolischen Schlüssel an die Markt-Leiterin Peggy Manella und Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist schaute sich mit der WAZ im neuen Geschäft um.

Manella führte die WAZ bereits Mitte Mai durch den Supermarkt – oder eher durch die Baustelle. Der Parkplatz war noch nicht gepflastert und im Geschäft standen nur einige leere Regale. „In den letzten Wochen sah man täglich die Veränderung“, sagt Manella.

Der Rewe-Markt in Fallersleben wurde neu gebaut

Und es hat sich tatsächlich viel verändert: Der Rewe-Schriftzug prangt am Geschäft und das Sortiment mit fast 15 000 Artikeln ist fast eingeräumt. Bärbel Weist war ganz beeindruckt von der Logistik und dem Angebot des 1293 Quadratmeter großen Marktes. „Ich bin froh, dass die Menschen jetzt wieder hier einkaufen können und so eine große Auswahl haben“, so Weist.

Neuer Rewe-Markt am Glockenberg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Kunden und Mitarbeiter haben lange gewartet: Endlich wird der Rewe-Markt an der Berliner Straße in Fallersleben eröffnet. Die WAZ hat sich vorher umgeschaut.

Manella und ihre 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fiebern dem ersten Verkaufstag entgegen. Das alte Gebäude des Rewe-Marktes wurde bereits Anfang 2020 abgerissen und die Eröffnung war für Herbst 2020 geplant, jedoch verzögerte sich die Baugenehmigung. Für die Markt-Leiterin allerdings kein Grund für schlechte Laune. „Bei so einem großen Umbau müssen viele Entscheidungen gefällt werden und die Handwerker und Mitarbeiter haben einige Fragen. Durch ihre Erfahrung kann Frau Manella diese Aufgaben bewältigen und dabei strahlt sie immer Ruhe aus“, erklärt Rewe-Vertriebsleiter Ralf Keffel.

Mitarbeiter und Kunden freuen sich auf die Eröffnung des Rewe-Markts

Vorfreude herrschte auch bei Katja Schymalla und Tiziana Mastrogiorgio. Die Mitarbeiterinnen sind unter anderem für die zehn Meter lange Bedientheke verantwortlich, an der Fleisch-, Wurst, und Käsespezialitäten angeboten werden. „Wir freuen uns auf jeden einzelnen Kunden“, so Mastrogiorgio.

Und die Kunden können sich genauso freuen: Am Eingang wird Obst und Gemüse angeboten, danach kommt die Salatbar und hinter der Bedientheke stehen die regionalen Produkte. Darunter Marmelade von „Fruchtich“ aus Wolfsburg, Honig von der Honigmanufaktur-Albrecht aus Salzgitter und Wurst von der Firma Hoppe aus Uetze.

Im Wolfsburger Rewe-Markt gibt es viele Spezialitäten

Neben den klassischen Produkten wie Pommes, Joghurt oder Kaffee werden auch zahlreiche asiatische, polnische und mediterrane Spezialitäten angeboten. Beim Einkaufen sollten sich die Kunden nicht in die Quere kommen, die Gänge sind nämlich 1,80 Meter breit. „Das erwartet der Kunde einfach“, so Keffel. Vor den vier Kassen biegt der Kunde links zur Getränkeabteilung ab, auf dem Rückweg kann er die Tiefkühlprodukte einpacken.

Wer keine Zeit hat durch den Markt zu laufen, kann den Online-Service von Rewe nutzen. Die Produkte werden im Internet bestellt und können dann im Eingangsbereich abgeholt werden. Für Produkte, die gekühlt werden müssen, stehen extra Kühl- und Gefrierschränke bereit. Zudem gibt es für die Kunden einen extra Parkplatz.

Bäckerei „Leifert“ öffnet Filiale an der Berliner Straße

Im Vorkassen-Bereich öffnet die Bäckerei „Leifert“ eine Filiale mit 20 Sitzgelegenheiten, die auch am Sonntag von 7.30 bis 10.30 Uhr frische Brötchen und Backwaren anbietet. Fünf Mitarbeiter arbeiten in der Filiale an der Berliner Straße, sie wurden von Anfang an in die Planungen einbezogen. „Den Mitarbeitern fallen beispielsweise beim Grundriss noch andere Sachen auf als mir, sodass die Arbeit im Endeffekt angenehmer ist“, so Geschäftsführer Nils Leifert.

Rewe-Markt mit Bäckerei: Öffnungszeiten und Infos Der Rewe-Markt in Fallersleben war vorher rund 800 Quadratmeter groß, der Neubau umfasst 1293 Quadratmeter. Vor dem Gebäude an der Berliner Straße 2 stehen 40 Parkplätze zur Verfügung. Der Markt hat von Montag bis Samstag von 7 bis 21. 30 Uhr geöffnet. Zudem öffnet Bäckerei „Leifert“ im Vorkassen-Bereich. Die Filiale mit 20 Sitzplätzen hat von Montag bis Samstag von 6.30 bis 21 Uhr und am Sonntag von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr geöffnet.

Er hofft auf viele Kunden, die vor oder nach dem Einkaufen eine Kaffee-Pause einlegen. „Der Markt wurde in der Vergangenheit sehr gut angenommen, daher wird unsere Filiale hoffentlich gut besucht sein“, erzählt Leifert. Peggy Manella und Ralf Keffel gehen von einem hohen Andrang am Donnerstag aus. „Viele Wolfsburger dachten schon, dass der Markt geöffnet ist und diese interessierten Kunden kommen bestimmt wieder“, so Manella.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig