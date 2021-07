Fallersleben: So emotional war die Debatte zu einer Altstadtfest-Alternative

Fallersleben

Es war seit Jahrzehnten ein Event der Superklasse und ein Magnet für zehntausende Besucher aus der gesamten Region: Das Fallersleber Altstadtfest war ein sogenannter Selbstläufer. Der Blickpunkt als Veranstalter musste nicht groß werben. Die Menschen strömten stets am letzten Augustwochenende in Strömen herbei.

Letztmalig 2019 wurde noch gefeiert, 2020 fiel das Fest ganz aus und auch für 2021 sieht niemand mehr einen Hoffnungsschimmer, dass noch in der gewohnten Größe gefeiert werden kann. Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke hat sich daher Gedanken um eine Alternative gemacht, zum gewohnten Altstadtfest-Termin eine begrenzte Aktivität anzubieten. Seine Vision: Ein Sommerfest mit maximal 1000 Menschen auf einem fest umrissenen Areal des Denkmalplatzes, eine Bühne, einige Buden.

Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke: Er schlug eine Alternative zum Fallersleber Altstadtfest vor. Quelle: Burkhard Heuer

In einer Gesprächsrunde im Anschluss an die Jahreshauptversammlung am Dienstag stellte Saucke sein Konzept vor, nachdrücklich darauf hinweisend, dass derartige Planungen zum jetzigen Zeitpunkt selbstverständlich mit vielen Unwägbarkeiten verbunden seien. So müssten sich die Festbeschicker mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Inzidenzwerte von Covid-19 im August entscheidend seien, Gesundheits- oder Ordnungsamt das letzte Wort hätten. „Das Fest kann durchaus noch einen Tag vor dem Start abgeblasen werden“, sagte Saucke.

Altstadtfest-Alternative: Mitglieder äußern Bedenken und Ablehnung

In der sich anschließenden teils temperamentvoll geführten Debatte gab es zwar Zustimmung, es überwogen allerdings schwerste Bedenken und Ablehnung. Selbst im Vorstand ist man sich nicht einig. Christian Heine, zuvor ins Amt des Schatzmeisters gewählt, fand harte Worte: „Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Menschen krank werden.“ Gastronom Hartmut Gehrmann meldete größte Zweifel an, dass man die Zahl der Besucher begrenzen könne. „Wenn nicht auf dem Denkmalplatz“, so Gehrmann, „dann wird im Park weiter gefeiert.“ Und zwar ohne Sicherheitsabstand und Schutzmasken: In der Minderheit waren diejenigen Mitglieder, die dem eventuellen Sommerfest Chancen einräumten. Michael Paech: „Wir müssen mal wieder Flagge zeigen und den Menschen Hoffnung geben.“

Vorsitzender Otto Saucke, der trotz kurzer Vorlaufzeit ein derartiges Fest für möglich gehalten hatte, nahm die klare Ablehnung als Mehrheitsbeschluss der Gesprächsrunde zur Kenntnis...

Von Burkhard Heuer