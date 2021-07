Fallersleben

So hatten es sich die Organisatoren des Schwefelbades vorgestellt: Sommerliches Wetter, alle Plätze besetzt und begeisterte Gäste. Bei herrlichen Temperaturen ließen es sich die Fans des Schwefelbades sowie des Stadtwerke-Orchesters nicht nehmen, bei idyllischem Ambiente im Park des Schwefelbades das Serenadenkonzert anzuschauen. Der Kultur- und Denkmalverein versorgte die Gäste mit einer Auswahl verschiedenster Kuchen sowie Kaffee.

Ehrung für Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist

Bevor das Konzert starten konnte, hatte Ralf Krüger, Ratsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für das Schwefelbad, noch ein besonderes Anliegen: Mit persönlichen Worten ehrte er Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist für die insgesamt 42 Jahre als Vorsitzende des städtischen Ausschusses für das Schwefelbad und dankte ihr für ihren engagierten Einsatz.

Ehrung vor dem Konzert: Ralf Krüger (l.) und Maren Körber (r.) dankten Bärbel Weist (M.) für ihr großes Engagement. Quelle: Britta Schulze

Bärbel Weist habe das Schwefelbad nicht nur erhalten: „Sie setzte sich ein für Investitionen und leistete einen wesentlichen Beitrag, dass das Schwefelbad so schön ist, wie es ist“, so Krüger. Ununterbrochen und unermüdlich habe Weist gearbeitet und auch dafür gesorgt, dass Veranstaltungen wie das Seneradenkonzert oder das Nikolausfest bekannt wurden und außerorts viele Menschen erfreuten. Als Präsent übergab Krüger zusammen mit Schwefelbad-Leiterin Maren Körber ein Foto des Schwefelbades mit Widmung für die Erinnerung an die Zeit.

Fast alle der insgesamt 400 Stühle waren vergeben

In ihrer Begrüßung stimmte Körber auf das bevorstehende Konzert ein: Gemeinsam wolle man an diesem Tag ein schönes Fest verbringen. Bereits zu Beginn des Konzertes waren fast alle der insgesamt 400 Stühle vergeben. Auch vorbeigehende Spaziergänger hielten an, um dem Orchester zu lauschen. Bereits vor zwei Jahren hatte das Seneradenkonzert mit dem Stadtwerke-Orchester stattgefunden und war sehr beliebt. „Wie in 2019 sehen wir wieder, dass die Leute zahlreich erscheinen und sie es sich gerne ansehen“, so Körber.

Den Auftakt machte das Musikstück „Musik ist Trumph“. Das sei auch das Lied zur gleichnamigen Serie in den 1970er-Jahren gewesen, erzählte Bärbel Weist, die das Konzert moderierte. Die Ankündigung der Stücke verknüpfte sie immer wieder mit Anekdoten und einer Prise Humor.

„Sister Act“ brachte Schwung in den Park des Schwefelbads

„Time to relax“ von Manfred Schneider sollte das Publikum entsprechend des Titels zum Entspannen bringen. Dann folgten südländische Rhythmen und anschließend der Filmklassiker „Sister Act“ aus 1992. „Im Film geht es um eine besondere Persönlichkeit, die Schwung in das Kloster bringt – ob das Orchester Schwung auch in den Park bringt?“, fragte sich Bärbel Weist laut. „Ja“, war die deutliche Antwort des Publikums. „I will follow him“ begeisterte die Zuhörer auf ganzer Linie, erweckte Bewegung und erntete großen Applaus am Ende.

Von Michèle Joppe