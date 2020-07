Fallersleben

Auf dem Boden des Kunden-Parkplatzes von Aldi in Fallersleben befinden sich neuerdings Sensoren. Die kleinen, flachen Boxen überwachen die Parkdauer der abgestellten Autos. Wer dort länger als 60 Minuten parkt, muss 19,90 Euro Strafe zahlen. Große Schilder informieren darüber. Schreckt das Fremdparker ab? Seit einigen Tagen gilt die neue Regelung – und der Parkplatz am Mühlenkamp ist auffällig leer.

Die Meinungen über die Maßnahme ist geteilt: Viele Kunden freuen sich, weil nun die Chance größer ist, einen freien Parkplatz zu bekommen. Das war in der Vergangenheit schwierig. Denn viele nutzten den Parkplatz, um nicht bei Aldi, sondern irgendwo anders in der Fallersleber Altstadt einzukaufen. Denn dort sind die Parkplätze äußerst knapp. Aber auch Fahrgäste der Bahn und Mitarbeiter von nahe gelegenen Firmen stellten dort gern mal ihre Autos ab.

Fallersleben: Anwohner freuen sich über die Überwachungs-Sensoren

Anwohner freuen sich über den Sensoren. Weil sie hoffen, dass damit die lauten „Partys“ vor ihren Häusern ein Ende haben, die immer wieder für Ärger sorgten. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Einige Kunden, die anonym bleiben möchten, fühlen sich „überwacht“ und fürchten um ihre Kfz-Daten. Das sei nicht der Fall, sagt Aldi Nord.

„Sobald die in der Bodenfläche der Parkbucht installierten Sensoren ein abgestelltes Fahrzeug erkannt haben, beginnt die Zeiterfassung automatisch. Bei diesem Vorgang werden keine Kfz-Kennzeichen erfasst“, erklärt Dr. Axel vom Schemm, Manager Unternehmenskommunikation. „Erst, wenn die Parkzeit überschritten wird, überprüft ein Servicemitarbeiter unseres Dienstleisters vor Ort, bringt eine Zahlungsaufforderung gut sichtbar am Fahrzeug an und notiert sich das Kennzeichen, zunächst ohne den Halter des Fahrzeugs zu ermitteln.“ Werde die Strafe innerhalb der vorgegebenen Frist gezahlt, lösche man die Daten zum Vorgang.

Beschränkte Parkdauer ist nicht neu

Eine beschränkte Parkdauer ist auf den Parkplätzen der Aldi-Nord-Märkte nicht neu. „Schon seit langer Zeit wird dort eine Zeitspanne angegeben, verbunden mit dem Hinweis, dass der Kunde eine Parkscheibe ausgelegt werden muss“, so vom Schemm. Dieses System sei „weitestgehend ohne Überwachung“ ausgekommen. Aber nicht an allen Standorten habe es funktioniert – so wie in Fallersleben. Deshalb kamen die Sensoren. Inzwischen sei das System an mehr als 200 Märkten im gesamten Aldi-Nord-Gebiet im Einsatz.

Auch an anderen Wolfsburger Aldi-Standorten sind sie geplant: „Für Wolfsburg können wir schon ankündigen, dass wir das System auch auf weiteren unserer Parkplätze im Stadtgebiet einführen werden“, so Dr. Axel vom Schemm.

Von Sylvia Telge