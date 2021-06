Fallersleben: Raumausstatter „Ambiente“ eröffnet nach Sanierung

Fallersleben

Es war ein hartes Stück Arbeit: der Umbau des ehemaligen Ladens „La Casa“ in der Fallersleber Westerstraße. Am Ende war es fast eine viermonatige Sanierung der Räume, die hinter Stephanie Vogt-Laufer liegt. Ihr gehört das Haus. Sie zieht jetzt mit ihrem Raumausstattungs-Geschäft „Ambiente“ in die neuen Räume. Am Donnerstag, 1. Juli, um 9 Uhr ist die Eröffnung.

„Wir freuen uns darauf“, sagt die Raumausstatter-Meisterin. Arbeitsreiche Wochen liegen hinter ihr, ihrer Frau Rebecca Vogt und Tochter Sarah Laufer. Alle drei packten fleißig mit an – und entdeckten wahre Schätze in dem Laden: zum Beispiel zwei wunderschöne Säulen, die jetzt in schwarzem Glanz erstrahlen. Außerdem fanden die Frauen einen alten Schornstein, den sie freilegten.

Kamin in der Nähstube

Den können Kunden leider nicht sehen: Der Kamin ist in der Nähstube, die vom Verkaufsraum abgetrennt ist. Auch die ursprüngliche Decke wurde freigelegt. So kamen die original Eisenträger wieder zum Vorschein, die dem Geschäft neuen Charme geben. Auch die alten Glastüren sorgen für das gewisse Etwas. Sie trennen den Verkaufsraum vom Büro. „Die Sanierung war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, sagt Stephanie Vogt-Laufer.

„Ambiente“ eröffnet nach Sanierung:

Zur Galerie Nach vier Monaten Sanierung eröffnet der Raumausstatter „Ambiente“ in der Westerstraße

„Ambiente“ ist nun nicht nur noch schöner, sondern vor allem viel größer. „Wir haben jetzt eine Fläche von fast 250 Quadratmetern, dass sind 100 Quadratmeter mehr als vorher“, freut sich die Chefin. Weil es mehr Platz gibt, kann sie mit ihrem elf-köpfigen Team noch mehr Wohnaccessoires anbieten als früher. Und außerdem noch Möbel. Ein Sofa steht bereits im frisch sanierten Laden.

Nach wie vor gibt es eine große Auswahl an Gardinen, die „Ambiente“ auch näht. Neu im Verkaufsraum ist ein wunderbarer langer Tisch, der eine Eigenkreation und unverkäuflich ist. Noch stehen dort Vasen mit Blumen aus dem Vogt-Lauferschen Garten. „Dort wollen wir unsere Beratungsgespräche führen“, erklärt die Mitinhaberin.

In den ehemaligen Laden von „Ambiente“, der gleich neben dem neuen „Ambiente“ ist, will die Wolfsburger Rösterei „Amsel Kaffee“ ein Café eröffnen. Dort läuft die Renovierung noch.

