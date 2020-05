Fallersleben: Radfahrer ärgern sich über Müll und Holperstrecke

Müll am Weg und eine Holperstrecke – darüber ärgern sich Radfahrer in Fallersleben. Um beides soll sich gekümmert werden: Die Stadt will den Unrat in der Ladestraße/Westerlinge beseitigen, die Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel den maroden Radweg unter der neuen Autobahnbrücke sanieren.