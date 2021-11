Fallersleben: Polizei sucht Besitzer von beschädigtem SUV

Fallersleben

Am vergangenen Donnerstag, 11. November, ist ein 79-Jähriger Wolfsburger in der Heinrich-Gruß-Straße in Fallersleben beim Ausparken mit seinem Golf gegen einen geparkten, nicht näher beschriebenen, SUV gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst, die Polizei konnte ihn jedoch ermitteln.

Der Besitzer bemerkte den Schaden womöglich erst später

Die Fallersleber Beamten suchen nun den Besitzer des Geländewagens, der am Donnerstagabend gegen 19.47 Uhr in de Heinrich-Gruß-Straße geparkt hat. Es sei nicht auszuschließen, dass der Besitzer die Beschädigungen an seinem Fahrzeug erst später bemerkt hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05362/947410 entgegen.

Von der Redaktion