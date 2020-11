Fallersleben

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nach zu Freitag einen 52 Jahre alten Autofahrer mit 3,11 Promille in Fallersleben aus dem Verkehr gezogen. Der Wolfsburger wurde von einer Polizeistreife gestoppt, als er um 1.30 Uhr seinen VW Up auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Westerlinge abstellte.

Nach einem Alkoholtest ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des fahruntüchtigen Wolfsburgers sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zur Gefahrenabwehr behielten die Polizisten auch den Fahrzeugschlüssel des 52-Jährigen ein.

Von der Redaktion