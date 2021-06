Fallersleben

Gibt es ein Licht am Ende des eventlosen Corona-Tunnels? Uwe Wacker, Organisator des Fallerslebener Oktoberfestes, ist zuversichtlich, dass da etwas geht: Deshalb gibt es einen Termin für das beliebte Oktoberfest: Es soll am 18. September auf dem Fallersleber Windmühlenberg steigen. Am Abend davor ist die Hütten-Gaudi-Party geplant. Falls die Termine wegen Corona nicht klappen, haben die Organisatoren vorsichtshalber noch ein Ausweichdatum festgelegt – am 15./16. Oktober.

„Wir gehen aber davon aus, dass die beiden Partys im September steigen können“, sagt Wacker, Leiter der 1. Herren-Fußballmannschaft des VfB. Seine große Hoffnung ist, dass die Infektionszahlen bis dahin stabil niedrig bleiben und das Infektionsgeschehen langsam abebbe.

Fallersleber Festzelt: Der „Bierkapitän“ soll kommen

Die Live-Acts stehen schon fest: Zum Oktoberfest will die Partyband „Members“ den Besuchern kräftig einheizen. Gerhard Feulner, Chef der Band, wolle unbedingt mit seinen Musikern wieder auf die Bühne und freue sich auf Fallersleben, sagt Wacker. Zur Hütten-Gaudi-Party haben die Organisatoren den Bierkapitän (Markus Becker) aus Mallorca verpflichtet. „Sein Flugticket ist für den 17. September gebucht!“, so Wacker.

Ausgelassen mit Freunden feiern: Ist das im September wieder möglich? Quelle: Torben Niehs

Mit dem Bierkapitän wollen die Fallersleber nach Lorenz Büffel wieder einen Hochkaräter für die Hütten-Party holen. Stimmungskanone Büffel brachte 2019 das Festzelt in Wallung. Es war die Premiere der Veranstaltung.

Immer Ausverkauftes Zelt auf dem Windmühlenberg

Sogar 1500 Besucher kamen jeweils zu den Oktoberfesten, die Wacker & Co. schon sieben Mal auf dem Windmühlenberg organisiert haben. Das Riesenfestzelt war ausverkauft. 2020 musste die beliebte Veranstaltung jedoch eine Pause einlegen – wegen Corona. Jetzt sinken die Infektionszahlen und Uwe Wacker geht fest davon aus, dass die beiden Partys steigen können. Das Orga-Team ist optimistisch. „Wir sind ein positiv verrückter Haufen und wollen unser ’Kultwochenende“ durchziehen“, sagt Wacker.

Natürlich muss die Stadt noch alles genehmigen. Eventuelle Hygienekonzepte liegen aber in der Schublade, vorsorglich gibt es am 15./16. Oktober einen Ausweichtermin. Wahrscheinlich sind wegen Corona keine 1500 oder 1000 Besucher möglich. Genehmigt die Stadt 800 Gäste, „ziehen wir die Veranstaltungen durch“, versichert Wacker. Sind nur 300 Besucher erlaubt, wäre das finanziell schwierig. „Die Kosten sind hoch.“

Organisatorisch sei aber alles machbar. „Wir sind ein eingespieltes Team, wir kriegen das hin“, ist Uwe Wacker überzeugt. Er weiß, dass die Vorlaufzeit sehr kurz sein werde, weil die Genehmigung sicherlich erst kurz vorher kommen werde. Deshalb kann der Kartenvorverkauf wohl nur kurzfristig stattfinden. Trotzdem: Feierlustige sollten sich die beiden Party-Termine dick in ihrem Kalender ankreuzen.

Von Sylvia Telge