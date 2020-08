Fallersleben

Die politische Sommerpause ist vorbei: Der Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld tagt am Dienstag, 1. September, um 19 Uhr im Hoffmannhaus. Die spannendsten Themen: Die neue Polizeichefin Daniela Riecken stellt eine aktuelle Statistik von Vergehen und Trends vor, die Integration der Stadtteilbibliothek ins Schulzentrum, ein Lösungskonzept für die Straße „Großer Winkel“ in Sülfeld und neue Lerncontainer für Fallersleber Schulzentrum.

Die neue Leiterin der Polizeistation Fallersleben, Daniela Rieken, stellt aktuelle Zahlen zur Situation in und um Fallersleben vor: „So lernen wir gleichzeitig unsere neue Polizei-Chefin kennen“, freut sich Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG). Dass der Ortsrat regelmäßig von der Polizei über die Lage informiert werde, sei eine schöne Tradition in Fallersleben.

Anzeige

Beim Umzug der Bibliothek gibt’s noch offene Fragen

Umstritten ist nach wie vor der geplante Umzug der Fallersleber Stadtteilbibliothek ins Schulzentrum. Die CDU will eine Abstimmung darüber verschieben, denn: es seien noch zu viele Fragen ungeklärt. Etwa die Trennung von Schul- und Büchereibetrieb oder Lärmschutz. Einen „Grundsatzbeschluss“ werde man nicht mittragen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Ortsrat beklagt sich außerdem über Raser auf der Straße „Großer Winkel“ in Sülfeld. Dort würden sich junge Erwachsene treffen – was völlig in Ordnung sei – und in Einzelfällen „mit massiv überhöhter Geschwindigkeit“ durchs Gebiet rasen. Der Ortsrat fordert nun „verkehrsrechtliche Maßnahmen“ von der Verwaltung.

SPD fordert neuen Unterrichtscontainer für die Hauptschule

Handlungsbedarf sieht die SPD auch am Fallersleber Schulzentrum: Dort sollen zwei sechste Klassen der Hauptschule in einem älteren Containerbau unterrichtet werden, das sei „dauerhaft nicht zumutbar“. Die Politiker fordern „zeitnah“ einen neuen Container. Und außerdem einen Sonnenschutz für die Fenster auf der Südseite des Schulzentrums.

Von Carsten Bischof