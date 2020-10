Fallersleben

Der Wolfsburger Musiker René Krebs hat ein neues Projekt am Start. Zusammen mit Produzent und Ex-„Heavens Gate“-Gitarrist Sascha Paeth und Dirk Schlag von „ Santiano“ hat der Fallersleber ein neues Album aufgenommen. Die erste Single „Feel my Love“ ist gerade bei YouTube und anderen Musik-Plattformen erschienen, die zweite soll am 1. November folgen.

Das Album hat bislang noch keinen Namen, es soll im März 2021 herauskommen. Der erste Song kam gleich sehr gut an. „Ich habe so viele positive Meldungen bekommen“, erzählt der 29-Jährige. Er habe sogar so viele Nachrichten und Glückwünsche erhalten, dass sein Handy mehrmals zusammenbrach. Krebs, der sich 2015 bei „ Deutschland sucht den Superstar“ beworben hatte und dann freiwillig bei der RTL-Castingshow ausgestiegen war, freut sich einfach nur.

Anzeige

Nicht das erste gemeinsame Musikprojekt von Krebs , Paeth und Schlag

Es ist nicht das erste gemeinsame Musikprojekt von Krebs, Paeth und Schlag: Bereits vor zwei Jahren haben sie den Song „Bonafide Boy“ komponiert, aufgenommen und veröffentlicht. Es ist Country-Pop mit Sing-along-Charakter. Feinster Country-Pop ist auch die brandaktuelle Single „Feel my Love“. Es ist ein richtiges Gute-Laune-Lied. Dazu gibt es auch ein Video, das mit Noisebird Media entstanden ist, die Wolfsburger Firma begleitet das gesamte Projekt. Bei dem Dreh zur ersten Single durfte René Krebs einen schicken Ami-Schlitten fahren.

Gemeinsames Musikprojekt: Rene Krebs (l.) mit Sascha Paeth. Quelle: Noisebird Media

Das Video läuft bei YouTube richtig gut. Mittlerweile hat es schon rund 2500 Aufrufe. Jetzt hoffen die drei Wolfsburger, dass auch die anderen Songs des Albums so gut ankommen.

„Die Arbeit an dem Album hat mich motiviert, ich hatte ein Ziel vor Augen“

Krebs, Paeth und Schlag haben die Texte zu den Liedern gemeinsam geschrieben. Was wegen Corona nicht so einfach war. „Wir wohnen zwar alle ganz nah beieinander, konnten uns aber nicht treffen“, erzählt Krebs. Also tauschten sich die drei Musiker über Handy oder Videokonferenz aus. Langeweile hatte der Fallersleber in der schwierigen und kontaktarmen Zeit des Lockdown also nicht. Ganz im Gegenteil: „Die Arbeit an dem Album hat mich motiviert, ich hatte ein Ziel vor Augen.“

Zum Start des Albums würden die drei Macher gern wieder zu einer Release-Party mit Konzert und Videoausschnitten einladen – so wie bei „Bonafide Boy“. „Wenn es Corona zulässt“, sagt Krebs.

Von Sylvia Telge