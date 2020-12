Fallersleben

Das normale Rentenalter hat Christiane Randhahn-Meyer eigentlich längst erreicht: 67 Jahre alt wird sie noch im Dezember 2020. Den Spaß am Verkauf von hochwertigen Möbeln aber hatte sie bisher nicht verloren – auch wenn Veränderungen in Gesellschaft und Handel ihr berufliches Leben immer schwieriger machten. „Corona war der letzte Tropfen“, sagt sie. Am 31. Januar 2021 wird sie ihre Ladentür in der Westerstraße 28 zum letzten Mal abschließen.

1995 wagte Christiane Randhahn-Meyer, die vorher in der Wolfsburger Porschestraße bei „Wohnen International“ gearbeitet hatte, den Schritt in die Selbstständigkeit. Designermöbel, Teppiche und Accessoires für anspruchsvolle Kundschaft bietet sie in Fallersleben an. „Etwa 85 Prozent sind Stammkunden“, erläutert sie. Diese mussten eigentlich gar nicht oft wiederkommen, denn: „Spezielle, hochwertige Ware hält länger“, sagt die Chefin.

Ehemann stärkt ihr den Rücken

Dass viele trotzdem immer mal wieder schauen, was es Neues gibt, hängt wahrscheinlich nicht nur mit der Qualität, sondern auch mit dem Service zusammen. Für die Auslieferung beauftragte die Chefin grundsätzlich Fachleute, die wissen, wie sorgfältig man mit dem exklusiven Gut umgehen muss. Und kleinere Möbelstücke fuhr sie mit ihrem Transporter auch schon mal selbst aus. Ihr Mann Dieter Meyer, der vor gut 50 Jahren ihr Jawort bekam und früher für Volkswagen tätig war, stärkte ihr dabei den Rücken – und packte nach seinem eigenen Eintritt in den Vorruhestand häufiger tatkräftig mit an.

Standort Westerstraße 28: Das Geschäft „La Casa“ gibt es hier schon seit 25 Jahren. Am 31. Januar 2021 ist aber Schluss. Quelle: Roland Hermstein

Die meisten Menschen, die den Laden betreten, kennen die Chefin und ihre Teilzeit-Mitarbeiterin namentlich. Früher standen sogar drei Fachleute im Laden, seit einigen Jahren sind die beiden Frauen aber nur noch zu zweit. Die Einbahnstraßenregelung in der Fallersleber Innenstadt habe der Geschäftswelt einen Dämpfer versetzt, die Parkraumbewirtschaftung den nächsten und schließlich kam Corona. Im September 2020 fiel der Entschluss, das Geschäft nach 25 Jahren endgültig zu schließen. „Ich habe mich inzwischen an den Gedanken gewöhnt“, sagt Christiane Randhahn-Meyer. Haus und Garten in Ehra böten für die Zukunft sicher genügend Beschäftigung, meint sie. „Und wir sind Mitglied in vielen Vereinen.“ Vielleicht bleibe ja sogar ein bisschen Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Mehr Platz für Ambiente

Die fast 250 Quadratmeter großen Geschäftsräume werden in Zukunft die Raumausstatter von „Ambiente“ belegen, die sich schon auf den Umzug nach nebenan mit mehr Platz für die Präsentation ihrer Accessoires freuen. Auch „Ambiente“ eröffnete übrigens 1995. Geschäftsführerin und Hausbesitzerin Stephanie Vogt-Laufer wünscht ihrer Mieterin und Nachbarin alles Gute. „Wir verlieren sie sehr ungern, denn wir haben den Kunden mehr als 25 Jahre lang Tür an Tür ein ganz besonderes Einkaufserlebnis geboten“, betont sie.

